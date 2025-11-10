సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలకు స్పెషల్ బస్సులు.. హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరుకు కూడా సర్వీసులు!

పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా శత జయంతిని ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేసింది. భారీగా భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కూడా ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడపనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ 200 స్పెషల్ బస్సులు నడపనున్నట్టుగా సంస్థ ఎండీ సీహెచ్ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు. రద్దీని బట్టి సర్వీసులను పెంచుతారు. కేవలం రాష్ట్రంలోనే కాకుండా హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరుకు కూడా ప్రత్యేక సర్వీసులు ఉంటాయి. పుట్టపర్తికి వచ్చే భక్తులకు ప్రయాణానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆర్టీసీ ప్లాన్ చేస్తోంది.
ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు బస్సు సర్వీసులు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా బస్సు సర్వీసుల గురించి సమాచారం కోసం అనంతపురం, ధర్మవరం, పుట్టపర్తి బస్టాండుల్లో కౌంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ WWW.apsrtconline.in ద్వారా సీటు రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేక బస్సుల్లోనూ సాధారణ ఛార్జీలే ఉంటాయి.
ఒకవేళ మీ ఊరి జనాలు లేదా మీ బంధువులంతా కలిసి.. 40 మందికిపైగా ఉంటే ఆర్టీసీ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. ప్రత్యేకంగా బస్సు సర్వీసు కూడా ఉంటుంది. హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు నగరాలకు సైతం స్పెషల్ బస్సు సర్వీసులు నడుస్తాయి. రాకపోకలు పెరిగే అవకాశం ఉంటే.. బస్సుల సంఖ్యను ఆర్టీసీ పెంచనుంది.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు
మరోవైపు టీజీఎస్ఆర్టీసీ కూడా హైదరాబాద్-1 డిపో నవంబరులో ప్రతీ శనివారం సాయంత్రం పుట్టపర్తికి ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నట్టుగా ప్రకటించింది. నవంబర్ 1, 8, 15, 22వ తేదీల్లో నడిపేందుకు ప్లాన్ చేసింది. శనివారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ఎంజీబీఎస్ నుంచి బస్సు బయల్దేరి మరుసటి రోజు ఆదివారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు పుట్టపర్తికి చేరుకుంటుంది.
పుట్టపర్తి నుంచి అదే రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు బయలుదేరి.. మరుసటి రోజు సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఎంజీబీఎస్ చేరుకుంటుంది. 36 సీట్లతో కూడిన సూపర్ లగ్జరీ బస్సులో ఒక్కరికి రూ.2100 ఛార్జీలు ఉంటాయి. టికెట్ బుకింగ్ కోసం బుకింగ్ ఏజెంట్లు లేదా టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం 9440566379, 7382824794 నెంబర్లను సంప్రదించండి.