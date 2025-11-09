శబరిమలకు ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులు.. బడ్జెట్ ధరలో మూడు రకాల యాత్ర ప్యాకేజీలు!

శబరిమలకు వెళ్లాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. బడ్జెట్ ధరలోనే మూడు రకాల యాత్ర ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. శబరిమల వెళ్లాలనుకునే భక్తులు ఈ ప్యాకేజీలను చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఏపీఎస్ఆర్టీసీ శబరిమలకు ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతోంది. డిసెంబర్ 12వ తేదీ వరకు ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు అయ్యప్ప దర్శనం కోసం వెళ్లాలి అనుకుంటే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సర్వీసును ఉపయోగించుకోవచ్చు. మెుత్తం మూడు యాత్ర ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే.. శ్రీఘ్రయాత్ర, సత్వర యాత్ర, యాత్ర సర్వీస్ పేరుతో మూడు రకాల ప్యాకేజీలు ప్రకటించారు. మరో విషయం ఏంటంటే ఈ సర్వీసులు విశాఖపట్నం నుంచి ప్రారంభం అవుతాయి.
శీఘ్రయాత్ర
శీఘ్రయాత్ర 5 రోజులు ఉంటుంది. విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి.. విజయవాడ, మేల్ మరుతుర్, ఎరుమేలి మీదుగా పంబ సన్నిధానం చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో శ్రీపురం, కాణిపాకం, తిరుపతి, విజయవాడ మీదుగా విశాఖ వస్తారు. ఒక్కొరికి సూపర్ లగ్జరీ టికెట్ను రూ.6660గా నిర్ణయించారు. ఇంద్ర ఏసీ సర్వీసు అయితే రూ.8500గా టికెట్ ధర ఉంది.
సత్వర యాత్ర
సత్వర యాత్ర ఆరు రోజులు ఉంటుంది. విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి.. విజయవాడ, కాణిపాకం, శ్రీపురం, భవానీ, పళని, ఎరుమేలి మీదు పంబ చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, అన్నవరం మీదుగా విశాఖ వస్తుంది. సూపర్ లగ్జరీ ఒక్కొరికి రూ.7 వేలు, ఇంద్ర సర్వీస్ ఏసీ అయితే.. రూ.9వేలుగా టికెట్ ధర ఉంది.
యాత్ర సర్వీస్
యాత్ర సర్వీస్ ఏడు రోజుల ప్యాకేజీ ఉంది. ఇది విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి.. విజయవాడ, కాణిపాకం, శ్రీపురం, భవానీ, పళని, ఎరుమేలి మీదుగా పంబ చేరుకుంటారు. తిరుగు ప్రయాణంలో మధురై, రామేశ్వరం, తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ, ద్వారపూడి, అన్నవరం మీదుగా విశాఖ వస్తారు. ఇందులో సూపర్ లగ్జరీ రూ.7600, ఇంద్ర ఏసీ అయితే రూ.10 వేలుగా టికెట్ ధర ఉంది.
శబరిమల యాత్రకు సంబంధించి వివరాల కోసం 7382914219ను కాంటాక్ట్ చేయవచ్చు. అలాగే 8309265666, 9959225602, 9052227083, 9959225594 నెంబర్లను కూడా సంప్రదించవచ్చు. ఆన్లైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే www.apsrtconline.in కి వెళ్లండి.
