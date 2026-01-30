Edit Profile
    APTWREIS Notification : ఏపీ గిరిజన గురుకులాల్లో 5వ తరగతి అడ్మిషన్లు - దరఖాస్తు తేదీలు, పూర్తి సమాచారం ఇదే

    APTWRS అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ కామన్ ఎంట్రెన్స్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 31 గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. ఫిబ్రవరి 5 నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ అవుతుంది.

    Published on: Jan 30, 2026 12:41 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    రాష్ట్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో 5వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి అడ్మిషన్లు కల్పిస్తారు. ఈ మేరకు ఏపీ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ (APTWREIS) నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది.

    ఏపీ గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాల్లో 5వ తరగతి అడ్మిషన్లు
    ఏపీ గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాల్లో 5వ తరగతి అడ్మిషన్లు

    ఈ ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన వారు ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకు ఫిబ్రవరి 28వ తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.ప్రతి జనరల్ ఎస్టీ గురుకుల పాఠశాలలో మొత్తం 80 సీట్లు ఉంటాయి. ఈ 80 సీట్లను ఒక్కో సెక్షన్‌కు 40 మంది చొప్పున రెండు సెక్షన్లుగా విభజిస్తారు. మొత్తం సీట్లలో ఎస్టీలకు 78 శాతం సీట్లను కేటాయిస్తారు. మిగతా సీట్లను బీసీ, ఓసీ, ఎస్సీ విద్యార్థులతో భర్తీ చేస్తారు.

    APTWREIS నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు

    • అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ -గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్
    • ప్రవేశాలు - 5వ తరగతి
    • గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో 4వ తరగతి పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.1,00,000 మించకూడదు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం - 5 ఫిబ్రవరి 2026
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 28 ఫిబ్రవరి 2026
    • హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ - 10 మార్చి 2026
    • ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ తేదీ - 4 ఏప్రిల్ 2026
    • ఎంపిక విధానం - రాత పరీక్ష, రిజర్వేషన్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు
    • 4వ తరగతి స్థాయి సిలబస్‌తో మొత్తం 50 మార్కులకు ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
    • తెలుగు-10 మార్కులు, ఆంగ్లం-10 మార్కులు, మ్యాథ్స్-15 మార్కులు, ఎన్విరాన్మెంటల్‌ సైన్స్‌ నుంచి 15 మార్కులు ఉంటాయి.
    • మెరిట్ జాబితా ప్రకటన - 29 ఏప్రిల్ 2026
    • ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ - 09 మే 2026
    • సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ - 25 మే 2026
    • థర్డ్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ - 10 జూన్ 2026
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://aptwreis.apcfss.in/
