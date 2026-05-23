ఏపీలో దంచికొడుతున్న ఎండలు.. రికార్డు స్థాయిలో ఎగబాకిన బీర్ల అమ్మకాలు!
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీవ్రమైన వేసవి తాపంతో అల్లాడుతున్న తరుణంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీర్ వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. కొనసాగుతున్న వేడి వాతావరణంలో డిమాండ్ భారీగా పెరిగిందని ఇది సూచిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేసవి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. సూర్యుడి తీవ్రతకు తోడు వడగాలులు ప్రజలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ భానుడి భగభగల వేళ రాష్ట్రంలో బీర్ల వినియోగం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగింది. ఎండల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం కోసం జనం చిల్డ్ బీర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతుండటంతో అమ్మకాలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అధికారిక విక్రయాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్, మే నెలల్లో బీర్ల అమ్మకాల్లో భారీ వృద్ధి నమోదైంది.
ఏప్రిల్లో 31.44 శాతం వృద్ధి
ఎక్సైజ్ శాఖ లెక్కల ప్రకారం.. 2025 ఏప్రిల్ నెలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 22.73 లక్షల కేసుల బీర్లు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది 2026 ఏప్రిల్లో ఆ సంఖ్య ఏకంగా 29.88 లక్షల కేసులకు చేరింది. అంటే గతేడాదితో పోలిస్తే కేవలం ఏప్రిల్ నెలలోనే 31.44 శాతం అమ్మకాలు పెరిగాయి.
మే నెలలోనూ అదే జోరు
ఎండల తీవ్రత మే నెలలో మరింత ఎక్కువ కావడంతో బీర్ల డిమాండ్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది. 2026 మే నెలలోని మొదటి 22 రోజుల్లోనే ఏకంగా 22.21 లక్షల కేసుల బీర్లు అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది (2025) ఇదే మే నెల మొదటి 22 రోజుల్లో నమోదైన 16.42 లక్షల కేసులతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 35.27 శాతం పెరుగుదల కావడం విశేషం.
హార్డ్ లిక్కర్ కన్నా బీర్లకే ఓటు
మార్కెట్ విశ్లేషకులు, ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఎండలు విపరీతంగా పెరగడం, సుదీర్ఘకాలం పాటు వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగడమే ఈ విక్రయాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.
తీవ్రమైన వేసవిలో వోడ్కా, విస్కీ, బ్రాందీ వంటి హార్డ్ లిక్కర్ కంటే చల్లని బీర్ తాగడానికే వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని యువత, వారాంతాల్లో విందులు చేసుకునేవారు బీర్లనే ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
సూర్యాస్తమయం తర్వాత కూడా వాతావరణంలో వేడి సెగలు తగ్గకపోవడంతో, సాయంత్రం వేళల్లో వైన్ షాపులు, బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లకు వచ్చే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.
కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు.. తెలంగాణ, ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి పలు ఉత్తర, దక్షిణ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ వేసవిలో చల్లని పానీయాలు, బీర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.