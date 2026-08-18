మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు మరింత వేగవంతం చేయండి : చంద్రబాబు
కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలంలోని పలు గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారుల బోటు సముద్రంలో గల్లంతైంది. ఈ ఘటనపై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు.
ఆగస్టు 3వ తేదీ నుంచి సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే క్రమంలో అదృశ్యమైన ఎనిమిది మంది మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం చేపట్టిన గాలింపు చర్యలను మరింత వేగవంతం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్, రాష్ట్ర మత్స్యశాఖ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం సంయుక్తంగా ఈ అన్వేషణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి.
అసలు ఏమి జరిగింది?
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పరిధిలోని ఓడలరేవు, దుమ్మలపేట, వాసలతిప్ప గ్రామాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది మత్స్యకారులు ఆగస్టు 3వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో ఓడలరేవు ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ జెట్టీ నుంచి పడవలో సముద్ర వేటకు వెళ్లారు. అయితే వారు బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే అదే రోజు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. సాధారణంగా వీరు ఆగస్టు 12వ తేదీ నాటికి ఒడ్డుకు తిరిగి రావలసి ఉంది. నిర్ణీత సమయానికి మత్స్యకారులు తిరిగి రాకపోవడంతో ఆందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు సమాచారం అందించగా, అధికారులు అన్వేషణ ప్రారంభించారు.
తీవ్రమైన గాలింపు చర్యలు
ఈ ఘటనపై అధికారులతో నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తూ, అందుబాటులో ఉన్న అన్ని రకాల ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, వనరులను ఉపయోగించి మత్స్యకారులను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకురావాలని స్పష్టం చేశారు. బాధితుల ఆచూకీ లభించే వరకు కోస్ట్ గార్డ్, మత్స్యశాఖ, జిల్లా యంత్రాంగం నిరంతరం సమన్వయంతో అన్వేషణను కొనసాగించాలని ఆదేశించారు.
'ఆగస్టు 3న ఓడలరేవు జెట్టీ నుంచి వెళ్లిన ఎనిమిది మంది మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయాలి. వారిని సురక్షితంగా రక్షించేందుకు అన్ని సాధ్యమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.' అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
అదృశ్యమైన ఆ బోటులో అత్యంత సమీపంలో ఉన్న నౌకలు, కేంద్రాలతో మాట్లాడేందుకు వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ(VHF) రేడియో సెట్ అమర్చబడి ఉంది. దీనితో పాటు మత్స్యకారుల వద్ద మొబైల్ ఫోన్లు కూడా ఉన్నాయి. అధికారులు అంచనా వేసిన దాని ప్రకారం, బయలుదేరిన రోజు సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో ఈ బోటు చేపల వేట ప్రాంతానికి చేరుకుని ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం కోస్ట్ గార్డ్ కమాండెంట్ సముద్రంలో ఉన్న సమీప రోమింగ్, పెట్రోలింగ్ నౌకలను అప్రమత్తం చేశారు. కాకినాడ, భైరవపాలెం, విశాఖపట్నం, అలాగే పారాదీప్ తీరాల నుంచి వేటకు వెళ్లే ఇతర మత్స్యకార పడవలను కూడా అధికారులు అప్రమత్తం చేసి, సమాచారం అందివ్వాలని కోరారు.
కుటుంబాలకు భరోసా
గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులతో జిల్లా యంత్రాంగం నిరంతరం టచ్లో ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. గాలింపు చర్యలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సమయానుకూలంగా వారికి అందిస్తూ ధైర్యాన్ని నింపాలని అధికారులను కోరారు. ప్రభుత్వం ఈ కష్ట సమయంలో మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More