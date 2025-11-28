టీచర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - ‘సీ టెట్ 2026’ దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ముఖ్యమైన సమాచారం
సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (సీ -టెట్ 2026) నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షను ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన నిర్వహిస్తారు.
సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్(సీ టెట్ - 2026 ఫిబ్రవరి సెషన్) నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 18వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షను 2026 ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా 132 నగరాల్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు Paper- I, Paper-II రాయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం 22 భాషాల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో కూడిన బులెటిన్ ను సీటెట్ అధికారిక వెబ్ సైట్ https://ctet.nic.in లో చూడొచ్చు. ఇందులో సిలబస్ వివరాలను కూడా పొందుపరుస్తారు.
అప్లికేషన్ లింక్ వివరాలు…
అర్హులైన అభ్యర్థులు https://ctet.nic.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ. 1000 (ఒక్క పేపర్), రూ. 2000(రెండు పేపర్లకు కలిపి) చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ దివ్యాంగ అభ్యర్థులు అయితే రూ. 500(ఒక్క పేపర్),రూ. 600(రెండు పేపర్లు) చెల్లించాలు. పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు కూడా ఇందులో నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. త్వరలోనే ఈ వివరాలన్నీ వెబ్ సైట్ లో అప్డేట్ అవుతాయి.
సీటెట్ క్వాలిఫై అయితే… దేశవ్యాప్తంగానూ టీచర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో టీచర్ గా పని చేసేందుకు సీటెట్ అవసరం. రాష్ట్రాల్లో కూడా టెట్ పరీక్ష పాస్ కావటం తప్పనిసరి కాబట్టి… సీటెట్ రాసేందుకు చాాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు.
- సీటెట్ పేపర్-1లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు ఉపాధ్యాయ నియామకానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
- పేపర్ -2లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులను 6 నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉపాధ్యాయ నియామకానికి అర్హులుగా పరిగణిస్తారు.
- ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు దేశవ్యాప్తంగా కేంద్రీయ విద్యాలయం, నవోదయ విద్యాలయ, ఆర్మీ స్కూళ్లలో ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- సీటెట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే అభ్యర్థి కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. జనరల్ కేటగిరీకి 150 మార్కులకు గాను కనీసం 90 మార్కులు (60 శాతం), ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 150 మార్కులకు 82 మార్కులు (55 శాతం) రావాలి. సీటెట్ పరీక్ష స్కోర్ కార్డు జీవితాంతం చెల్లుబాటు అవుతుంది.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://ctet.nic.in/
- అప్లికేషన్ లింక్ - https://ctet.nic.in/apply-for-ctet-feb2026/