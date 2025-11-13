ఏపీలో జల్ జీవన్ మిషన్ పురోగతిని పర్యవేక్షించడానికి జిల్లా స్థాయి టీమ్స్

జల్ జీవన్ మిషన్ (జెజెఎం) పనులను సకాలంలో పూర్తి చేసి, పనుల్లో నాణ్యతను పరిశీలించేందుకు ప్రతి జిల్లాలో ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. జిల్లా కలెక్టర్ల నేతృత్వంలోని ఈ బృందాలు, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణ నీటి సరఫరా, రోడ్లు & భవనాలు, రెవెన్యూ మరియు అటవీ వంటి అన్ని సంబంధిత విభాగాలను సమన్వయం చేస్తాయి. తద్వారా మిషన్ లక్ష్యాలు నిర్ణీత గడువులోపు చేరుకుంటాయని నిర్ధారిస్తాయి. పర్యవేక్షణ యూనిట్లు పురోగతిని ట్రాక్ చేయడానికి, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించడానికి రోజువారీ క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలను చేస్తాయి.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దార్శనికతను నెరవేర్చడం ద్వారా ప్రతి ఇంటికి సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడం ప్రాముఖ్యతను పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. జెజెఎం ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడంలో ఆవశ్యకత, నాణ్యతా ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండాలని తెలిపారు.
'ప్రకాశం, మార్కాపూర్ సహా ఐదు జిల్లాల్లో మెగా నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. 21 లక్షలకు పైగా ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ ప్రాజెక్టులు ముఖ్యంగా ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. ప్రకాశంలో మాత్రమే రూ1,290 కోట్ల ప్రాజెక్టు ఉంది.' అని పవన్ అన్నారు.
తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో పురోగతిని కూడా అధికారులు పవన్ కల్యాణ్కు చెప్పారు. ఈ మేరకు తూర్పు గోదావరిలోని 1.5 లక్షలకు పైగా గృహాలు కొత్త శుద్ధి కర్మాగారాలు, జలాశయాలు, పైప్లైన్ల ద్వారా కుళాయి నీటి కనెక్షన్లను పొందనున్నాయి.
రిజర్వాయర్లకు భూమి కేటాయింపు, రోడ్ల వెంబడి పైప్లైన్ అనుమతులు వంటి అడ్డంకులను అధిగమించడానికి సమన్వయం అవసరమని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అన్నారు. కలెక్టర్లు వారానికోసారి పురోగతి సమీక్షలు నిర్వహించి, అవసరమైనప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పరిష్కారం కాని సమస్యలను తెలియజేయాలని ఆదేశించారు.
