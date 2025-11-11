ఫస్ట్ మెసేజ్.. పదే పదే ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు మాత్రమే చలాన్లు!

ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై ప్రజలను మొబైల్ ఫోన్లలో సందేశాలు పంపడం ద్వారా అప్రమత్తం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పదే పదే నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు మాత్రమే చలాన్లు జారీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాట మరణాలపై సచివాలయంలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను పరిష్కరించడంలో కేరళ అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని అనుసరించాలని అధికారులకు చెప్పారు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘన వల్లే రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని, ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించడం లేదని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనల ఉల్లంఘనకు ప్రతిసారి చలాన్లు జారీ చేసి ప్రజలను భయపెట్టడం మంచిది కాదని సీఎం అన్నారు. 'నిబంధనలను ఉల్లంఘించేవారి మొబైల్ ఫోన్లకు అధికారులు ముందుగా సందేశాలు పంపాలి. హెచ్చరికలు పంపిన తర్వాత కూడా ఇది పదే పదే జరిగితే, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించేవారికి చలాన్లు జారీ చేయాలి.' అని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
తొక్కిసలాటలను నివారించడానికి జనసమూహ నిర్వహణపై మరింత దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరాన్ని, ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయాల్సిన అవసరాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పారు. రోడ్లు గుంతలు లేకుండా చూసుకోవడానికి ప్రాధాన్యతా ప్రాతిపదికన రోడ్ల మరమ్మత్తు పనులను చేపట్టాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురికాకుండా డ్రైనేజీలను సరిగ్గా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని చర్చించారు.
ప్రమాదాలను నివారించేందుకు సమగ్ర ప్రణాళిక అవసరం అని చంద్రబాబు చెప్పారు. 'ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు లోతుగా విశ్లేషించాలి. భవిష్యుత్తులో ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చూడాలి. ప్రమాదాల నివారణకు కార్యచరణ అమలు చేయాలి. ప్రామాణిక కార్యాచరణ అమలు విధానం వారం రోజుల్లోగా సిద్ధం చేయాలి. ఇందులో ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కచ్చితంగా ఉండాలి.' అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
జనసమూహాలను అదుపులో ఉంచేందుకు క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ పద్ధతులను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలన్నారు చంద్రబాబు. జనసందోహంలో తొక్కిసలాటలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లు సరిగా లేవని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని వాటిపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఉద్యోగ మేళాలు నిర్వహించాలని, రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో అవినీతిని అంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
