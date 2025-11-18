Edit Profile
    ఓఎల్ఎక్స్‌లో రూ.20000కు తహసీల్దార్ ఆఫీస్.. పోలీసుల అదుపులో ఆకతాయి!

    కొందరు ఆకతాయిలు చేసే పనులు వింతగా ఉంటాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి కూడా అలాంటి పనే చేశాడు. ఏకంగా తహసీల్దార్ ఆఫీసును ఓఎల్‌ఎక్స్‌లో అమ్మకానికి పెట్టాడు.

    Published on: Nov 18, 2025 10:36 AM IST
    By Anand Sai
    ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు ఎమ్మార్వో ఆఫీసును ఓఎల్ఎక్స్‌లో ఓ ఆకతాయి అమ్మకానికి పెట్టాడు. దాని ధర కేవలం రూ.20 వేలు మాత్రమే అని పోస్ట్ చేశాడు. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. గిద్దలూరు ఎమ్మార్వో దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో తహసీల్దార్ షాక్ అయ్యారు. పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    అమ్మకానికి తహసీల్దార్ ఆఫీస్
    అమ్మకానికి తహసీల్దార్ ఆఫీస్

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తహసీల్దార్ ఆఫీసు అమ్మకం గురించి తెగ వైరల్ అయింది. ప్రకాశం జిల్లాలోని గిద్దలూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం OLXలో రూ.20,000కు అమ్మకానికి ఉంది. ఓ ఆకతాయి రెండు రోజుల క్రితం OLX యాప్‌లో ప్రభుత్వ కార్యాలయం చిత్రాన్ని అప్‌లోడ్ చేశాడు. అది వెంటనే అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉందని తెలిపాడు.

    ఇది సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయ్యింది. గిద్దలూరు తహసీల్దార్ ఆంజనేయ రెడ్డి కంగుతిని పోలీసులకు అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు. OLXలో అందించిన వివరాల ఆధారంగా పోలీసులు ఆకతాయిని గుర్తించడం మెుదలుపెట్టారు.

    అయితే ఈ పోస్ట్ మాత్రం రెండు రోజులుగా సోషల్‌ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. తహసీల్దార్‌ ఫిర్యాదుతో వెంటనే దీనిపై పోలీసులు ఆరా తీశారు. ఆ ఆకతాయి హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నట్టు తెలుసుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి తెలంగాణ పోలీసుల సహకారంతో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం. కానీ ఈ విషయంపై అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.

    ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను దుర్వినియోగం చేయడం కొత్త ఏమీ కాదు. గతంలోనూ చాలా ఘటనలు జరిగాయి. గతంలో హైదరాబాద్ శివారులో కొందరు భూ కబ్జాదారులు.. తక్కువ ధరకే భూములు అని ఓఎల్ఎక్స్‌లో పెట్టారు. ఫొటో, భూమి కొలతలు, జీపీఎస్ ఫొటోలను అప్‌లోడ్ చేశారు. పలు నెంబర్లను కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఓఎల్ఎక్స్‌లో భూమి అమ్మడం ఏంటని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.

