టీఎంసీ విశాఖలో టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలు.. కేవలం ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!

హొమి బాబా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రిసెర్చ్ సెంటర్ విశాఖపట్నం(టీఎంసీ)లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన టెక్నీషియన్(ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్) ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ ఉద్యోగాలు ఇవి అని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. అర్హతగల అభ్యర్థులు నవంబర్ 24వ తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలి. టెక్నీషియన్(ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్) 2 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
అర్హతలు
ఈ పోస్టుకు 10+2 తర్వాత DMLT లేదా ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ లేదా బ్లడ్ బ్లాంక్ టెక్నాలజీలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, లైసెన్స్ పొందిన బ్లడ్ సెంటర్లో రక్తం, /లేదా దాని భాగాల పరీక్షలలో ఒక సంవత్సరం అనుభవం కలిగి ఉండాలి. లేదంటే లైసెన్స్ పొందిన బ్లడ్ సెంటర్లో రక్తం, /లేదా దాని భాగాల పరీక్షలో ఆరు నెలల అనుభవం కలిగి ఉండాలి. లేదా లైసెన్స్ పొందిన బ్లడ్ సెంటర్లో రక్తం/లేదా దాని భాగాల పరీక్షలో ఆరు నెలల అనుభవం కలిగి ఉండాలి. హెమటాలజీ, ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్లో B.Sc. లైసెన్స్ పొందిన బ్లడ్ సెంటర్లో రక్తం /లేదా దాని భాగాల పరీక్షలలో ఆరు నెలల అనుభవం కలిగి ఉండాలి. అనుభవం అర్హత తర్వాత మాత్రమే పోస్టుకు పరిగణిస్తారు. వయోపరిమితి 35 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు.
జీతం నెలకు రూ.23,220, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. 2025 నవంబర్ 24 తేదీన ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలి.
ముఖ్యమైన విషయాలు
ఈ పోస్టు పదవీకాలం చేరిన తేదీ నుండి ఆరు నెలల నిర్ణీత కాలం వరకు ఉంటుంది. అయితే అవసరాన్ని బట్టి పొడిగిస్తారు. పైన పేర్కొన్న పోస్టుల సంఖ్య కూడా విశాఖ టీఎంసీ అవసరాన్ని బట్టి పెరిగే/తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఇంటర్వ్యూ సమయంలో అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, జిరాక్స్ కాపీల సెట్ (విద్య, అనుభవం/రిలీవింగ్, గత 3 నెలల పేస్లిప్) తీసుకురావడం తప్పనిసరి. ఇది లేకుండా అభ్యర్థి ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావడానికి వీలు లేదు. కమిటీకి సిఫార్సుల ఆధారంగా కావాలి అనుకున్న అభ్యర్థికి వయస్సు సడలింపు ఇస్తారు. రాత్రులు, ఆదివారాలు, సెలవు దినాలు సహా షిఫ్ట్ విధుల్లో పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
పైన పేర్కొన్న పోస్టులు పూర్తిగా తాత్కాలికం. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు విశాఖపట్నంలోని HRD డిపార్ట్మెంట్ మొదటి అంతస్తు హోమి బాబా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో అప్డేట్ చేసిన రెజ్యూమ్, ఇటీవలి పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోగ్రాఫ్, పాన్ కార్డ్ ఫోటో కాపీ, ఆధార్ కార్డ్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, అన్ని సర్టిఫికెట్ల కాపీల సెట్తో హాజరు కావచ్చు.