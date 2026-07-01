పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. రెండు లారీలు ఢీకొని నలుగురు సజీవదహనం!
పల్నాడు జిల్లా బోయపాలెం దగ్గర జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ సంఘటనలో నలుగురు సజీవ దహనం అయ్యారు.
పల్నాడు జిల్లాలోని జాతీయ రహదారిపై అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. బోయపాలెం సమీపంలో జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు వ్యక్తులు సజీవ దహనమయ్యారు. రెండు భారీ వాహనాలు ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొనడమే కాకుండా, క్షణాల వ్యవధిలో మంటలు చెలరేగాయి.
స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, జాతీయ రహదారి పక్కన నిలిపి ఉంచిన ఒక లారీని, వెనుక వైపు నుంచి వేగంగా దూసుకొచ్చిన మరో లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘోర ఢీకొట్టుడు కారణంగా ఇరు వాహనాల్లో ఒక్కసారిగా నిప్పు రాజుకుంది. మంటలు క్షణాల్లో లారీల అంతటా వ్యాపించాయి.
ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వాహనాల్లో ఉన్న ఇద్దరు డ్రైవర్లు, అలాగే ఇద్దరు క్లీనర్లు క్యాబిన్ల నుంచి బయటపడే అవకాశం లేకపోవడంతో మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు. దురదృష్టవశాత్తూ ఆ నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే సజీవ దహనమయ్యారు.
ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది యుద్ధప్రాతిపదికన అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజన్ల సహాయంతో లారీలకు అంటుకున్న భారీ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, మృతుల వివరాలను సేకరించారు. జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More