సత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. డిటోనేటర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలి నలుగురు మృతి
సత్యసాయి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇంట్లో పెట్టిన డిటోనేటర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలాయి. దీంతో పలువు మృతిచెందారు.
సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలంలో ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది. కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో డిటోనేటర్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలాయి. ఓ ఇంట్లో వీటిని నిల్వ ఉంచారు. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందారు. 21 మంది గాయపడ్డారు. ఇందులో 12 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
మధ్యాహ్నం సుమారు 12.30 గంటలకు సంభవించిన ఈ పేలుడు ధాటికి గ్రామంలోని రెండు ఇళ్లు కూలిపోయాయి. గాయపడిన వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. వారిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పేలుడు జరిగిన ఇంట్లో నివసిస్తున్న కార్మికులు తెలంగాణకు చెందిన వారని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎస్. సతీష్ పీటీఐకి తెలిపారు.
అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టేందుకు రెండు ఇళ్ల శిథిలాలను తొలగించారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఓ కూలీ ఇంట్లో నిల్వ ఉంచిన నాలుగు డిటోనేటర్లు పేలి గ్యాస్ సిలిండర్లకు మంటలు అంటుకున్నట్టుగా స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
