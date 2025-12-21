Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే

    హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్శిటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ గడువు డిసెంబర్ 23వ తేదీతో పూర్తి కానుంది. 

    Published on: Dec 21, 2025 10:16 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్ లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆఫ్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా…. డిసెంబర్ 23వ తేదీతో గడువు ముగుస్తుంది.

    హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో ఉద్యోగాలు
    హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో ఉద్యోగాలు

    ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా మొత్తం 4 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి…. ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. ప్రతిభ కనబర్చిన వారిని ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. రూ.27,000 స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు. https://uohyd.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.

    HCU టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు

    • ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ, హైదరాబాద్
    • ఉద్యోగాలు -టెక్నికల్ అసిస్టెంట్
    • మొత్తం ఖాళీలు - 4
    • ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం(మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్) ఉండాలి.
    • 50 ఏళ్ల లోపు ఉన్న వారు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
    • ఏడాది కాలానికిగానూ పని చేసేందుకు ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆఫ్ లైన్
    • ఎంపికై వారికి నెలకు రూ. 27,000 చెల్లిస్తారు.
    • చిరునామా: బయోకెమిస్ట్రీ విభాగం, స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తెలంగాణ. - 500 046.
    • దరఖాస్తు విధానం: ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా.
    • దరఖాస్తు ఫారమ్ తో పాటు ధ్రువపత్రాలను జత చేసి పంపాలి.
    • అప్లికేషన్ పంపాల్సిన చిరునామా - ANRF-PAIR ప్రాజెక్ట్, బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్ మెంట్, స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తెలంగాణ - 500 046
    • దరఖాస్తు చివరి తేదీ- 23 డిసెంబర్ 2025.
    • దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://uohyd.ac.in/
    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే
    News/Andhra Pradesh/హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes