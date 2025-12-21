హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్శిటీలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ ఇదే

యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం ఆఫ్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా…. డిసెంబర్ 23వ తేదీతో గడువు ముగుస్తుంది.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా మొత్తం 4 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి…. ఇంటర్వ్యూలకు పిలుస్తారు. ప్రతిభ కనబర్చిన వారిని ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. రూ.27,000 స్టైఫండ్ చెల్లిస్తారు. https://uohyd.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.
HCU టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - సెంట్రల్ యూనివర్శిటీ, హైదరాబాద్
ఉద్యోగాలు -టెక్నికల్ అసిస్టెంట్
మొత్తం ఖాళీలు - 4
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారు సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం(మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్) ఉండాలి.
50 ఏళ్ల లోపు ఉన్న వారు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏడాది కాలానికిగానూ పని చేసేందుకు ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం - ఆఫ్ లైన్
ఎంపికై వారికి నెలకు రూ. 27,000 చెల్లిస్తారు.
చిరునామా: బయోకెమిస్ట్రీ విభాగం, స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తెలంగాణ. - 500 046.
దరఖాస్తు విధానం: ఆఫ్లైన్ ద్వారా.
దరఖాస్తు ఫారమ్ తో పాటు ధ్రువపత్రాలను జత చేసి పంపాలి.
అప్లికేషన్ పంపాల్సిన చిరునామా - ANRF-PAIR ప్రాజెక్ట్, బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్ మెంట్, స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ తెలంగాణ - 500 046
దరఖాస్తు చివరి తేదీ- 23 డిసెంబర్ 2025.
దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.