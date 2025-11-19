ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధులపై పరిశోధన ప్రాజెక్టుకు ఐసీఎంఆర్ గ్రీన్‌ సిగ్నల్!

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానంలో కిడ్నీ వ్యాధులపై రూ.6.2 కోట్ల పరిశోధన ప్రాజెక్టుకు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విస్తృతంగా వ్యాపించిన కిడ్నీ వ్యాధుల కారణాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఐసీఎంఆర్ ఒక ప్రధాన పరిశోధన ప్రాజెక్టును ఆమోదించిందని రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రకటించారు. శ్రీకాకుళం కిడ్నీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మూడు సంవత్సరాలలో ఐసీఎంఆర్ రూ.6.2 కోట్ల గ్రాంట్తో పూర్తవుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు జరిగిన చర్చల తర్వాత ఆమోదం లభించిందని, ఐసీఎంఆర్ ఆరోగ్య పరిశోధన విభాగం ఈ అధ్యయనాన్ని చేపట్టడానికి అంగీకరించడం పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేసిందని మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు.
రాబోయే ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాలలో మూత్రపిండాల వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించడం, ముందస్తు వైద్య సహకారం ఈ పరిశోధన లక్ష్యం. ఈ పరిశోధన ఫలితాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమైన ఉద్దానం ప్రాంతాన్ని ఎక్కువగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. ఇందుకోసం ప్రణాళిక రూపొందించడంలో సహాయపడతాయని భావిస్తున్నారు. పరిశోధన పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు.
సీనియర్ నెఫ్రాలజిస్ట్, మాజీ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ వైస్-ఛాన్సలర్ డాక్టర్ రవిరాజ్ మార్గదర్శకత్వంలో ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజీ (AMC)లో నెఫ్రాలజీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ జి.ప్రసాద్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనల ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించింది. అధ్యయనంలో భాగంగా ఉద్దానంలో 18 ఏళ్లు పైబడిన నివాసితుల నుండి రక్తం, మూత్ర నమూనాలను సేకరిస్తారు.
రాబోయే రెండేళ్లలో మూత్రపిండాల వ్యాధి వచ్చే అవకాశాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి మొదటిసారిగా యూరిన్ బయోమార్కర్ పరీక్షను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. కొత్త మందులు, చికిత్సా ప్రోటోకాల్లు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి డయాలసిస్ లేదా మూత్రపిండ మార్పిడితో సహా సకాలంలో నివారణ చర్యలను ప్రారంభించడానికి సహాయపడతాయి. వ్యక్తులకు వంశపారంపర్యం ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి RNA సీక్వెన్సింగ్ ఆధారిత జన్యు పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తారు.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రక్తం, మూత్ర పరీక్షలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజీలో ఒక ప్రత్యేక ప్రయోగశాల ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఐసీఎంఆర్ అవసరమైన అన్ని పరికరాలను సరఫరా చేస్తుంది. కొత్త సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశోధన నిపుణులను నియమిస్తుంది. దశలవారీగా నిధులు విడుదల అవుతాయి. మొదటి సంవత్సరంలో రూ. 3.04 కోట్లు, రెండో సంవత్సరంలో రూ. 1.75 కోట్లు, మూడో సంవత్సరంలో రూ. 1.21 కోట్లు విడుదల చేస్తారు. త్వరలోనే పరిశోధన ప్రారంభం అవుతుంది. శాస్త్రీయ విధానంలో ర్యాండమ్గా తొలి విడతలో 5500 మందికి రక్త, మూత్ర పరీక్షలు చేస్తారు.
