కోనసీమ చూసొద్దామా...! హైదరాబాద్ నుంచి IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ, ఈ నెలలోనే జర్నీ
కోనసీమ అందాలను అస్వాదించాలనుకునే వారి కోసం స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంది.హైదరాబాద్ నుంచి ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఇదే నెలలో జర్నీ ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి…..
పచ్చని అందాలకు ఏపీలోని కోనసీమ ఎంతో ఫేమస్…! ఒక్కసారైనా ఇక్కడ గడపాలనుకునే వాళ్లు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే కోనసీమ అందాలను చూసేందుకు వీలుగా ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. గోదావరి టెంపుల్ టూర్ ప్యాకేజీ పేరుతో హైదరాబాద్ ను ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ జనవరి నెలలోనే జర్నీ ఉంటుంది.
ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో భాగంగా కోనసీమలోని ప్రముఖ ఆలయాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాలు చూడొచ్చు. అంతర్వేది, అన్నవరం, ద్రాక్షరామం వంటి ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం జనవరి 23వ తేదీన జర్నీ ఉంది. ఈ తేదీలో మిస్ అయితే మరో తేదీలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ నుంచి ముందుగానే టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకోవాలి.
జర్నీ షెడ్యూల్ ఇలా…
- హైదరాబాద్ లోని లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రాత్రి 08.30 గంటలకు, సికింద్రాబాద్ నుంచి అయితే 9.15 గంటలకు గౌతమి ఎక్స్ ప్రెస్(ట్రైన్ నెంబర్ 12738) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
- 2వ ఉదయం 4.38 గంటలకు రాజమండ్రి స్టేషన్ కు చేరుకుంటారు. అక్కడ్నుంచి హోటల్ కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత అన్నవరం దర్శనం పూర్తవుతుంది. గోదావరి ఘాట్, ఇస్కాన్ టెంపుల్ చూస్తారు. రాత్రి రాజమండ్రిలోనే ఉంటారు.
- 3వ రోజు అంతర్వేదికి వెళ్తారు. నర్సింహ్మా స్వామి దర్శనం ఉంటుంది. బీచ్ ను సందర్శిస్తారు. అక్కడ్నుంచి బాలాజీ టెంపుల్, అప్పన్నపల్లి, విఘ్నేశ్వరం టెంపుల్, ఐనవల్లి చూస్తారు. సాయంత్రం ద్రాక్షరామం వెళ్తారు. రాత్రి రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి జర్నీ ఉంటుంది.
- 4వ ఉదయం 4.35 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్, 5.55 నిమిషాలకు లింగంపల్లికి చేరుకోవటంతో ఈ టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది.
టికెట్ ధరలు చూస్తే…. కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ షేరింగ్ కు రూ. 15,340, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 8940, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7170గా ఉంది. అదే స్టాండర్డ్ క్లాస్ లో అయితే ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ, 5630, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 7400, సింగిల్ షేరింగ్ కు అయితే రూ. 13,800గా ఉంది. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 8287932229 / 8287932228 / 9701360701 నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. కొన్ని నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. పూర్తి వివరాలను https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు.