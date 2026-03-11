Edit Profile
    LPG Saving Tips : మీ గ్యాస్ సిలిండర్ ఎక్కువ రోజులు వచ్చేందుకు సింపుల్ చిట్కాలు!

    LPG Saving Tips : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ గురించి జనాల్లో ఆందోళన నెలకొన్నది. సరఫరా భయం మెుదలైంది. అయిపోతే ఏంటి పరిస్థితి? బ్లాక్‌లోనే కొనుక్కోవాలా? అని చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో గ్యాస్ ఆదా చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలి.

    Published on: Mar 11, 2026 10:38 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఎల్పీజీ కొరత గురించి ఆందోళన నెలకొన్నది. ఇప్పటికే హోటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రభుత్వాలకు లేఖలు రాస్తున్నాయి. హోటళ్లు మూసివేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. చాలా వరకు హోటళ్లలో మెనూలో కొన్ని ఐటమ్స్ తగ్గించాయి. గృహవినియోగ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌పై రూ.60, కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌పై రూ.115 వరకు ధరలు పెరిగాయి. అయితే ఇంట్లోని మీ సిలిండర్ ఎక్కువ కాలం వచ్చేందుకు కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి.

    గ్యాస్ ఆదా చిట్కాలు
    గ్యాస్ ఆదా చిట్కాలు

    అనేక నగరాలు వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. గృహిణులు తమ వద్ద ఉన్న ఎల్పీజీ సిలిండర్ల వినియోగాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో ఆందోళన చెందుతున్నారు. మీ సిలిండర్ ఎక్కువ రోజులు వచ్చేందుకు మీకు సహాయపడే కొన్ని చిట్కాలు :

    ప్రెజర్ కుకింగ్

    • సాంప్రదాయ వంట పద్ధతులతో పోలిస్తే, ప్రెజర్ కుకింగ్ వంట సమయం, ఇంధనం రెండింటినీ ఆదా చేస్తుంది. పెట్రోలియం కన్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ (PCRA) ప్రకారం.. ప్రెజర్ కుకింగ్ బియ్యంపై 20 శాతం, నానబెట్టిన పప్పులపై 46 శాతం, కూరగాయలపై 50-70 శాతం, మాంసంపై 41.5 శాతం గ్యాస్ ఆదా చేస్తుంది.

    తక్కువ వేడి మీద ఉడికించాలి

    • మంట ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గ్యాస్ వేడి రూపంలో వృథా అవుతుంది. కుండ లేదా పాన్ ఉపరితలం నుండి వెలువడే అధిక వేడి చుట్టుపక్కల గాలిని గ్రహిస్తుంది. మరిగే స్థానానికి చేరుకున్న తర్వాత వేడిని తగ్గించడం వల్ల 25 శాతం వరకు గ్యాస్ ఆదా చేయవచ్చు.

    వంట చేయడానికి ముందు నానబెట్టండి

    • పప్పులు, బియ్యం, ఇతర ధాన్యాలను నానబెట్టడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది. ఆహారం ఇప్పటికే నీటిని పీల్చుకున్నందున, వంట సమయంలో ఆవిరైపోయే నీటి పరిమాణం తగ్గుతుంది. నానబెట్టడం వల్ల గ్యాస్ ఆదా కావడమే కాకుండా మీ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుంది.

    వెడల్పాటి కుండలలో వంట చేయడం

    • వెడల్పాటి కుండలలో వంట చేయడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది ఎందుకంటే బర్నర్ నుండి వచ్చే మంట కుండ ఉపరితలంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. వృధా కాకుండా నిరోధిస్తుంది. వెడల్పాటి కుండలు గ్యాస్‌ను ఆదా చేయడమే కాకుండా త్వరగా, సమానంగా వంట చేయడానికి కూడా సహాయపడతాయి.

    సరైన మొత్తంలో నీరు

    • ఎక్కువ నీరు ఆవిరైపోవడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఇది గ్యాస్ వినియోగాన్ని పెంచుతుంది. వంట పాత్రల్లో నీటిని ఎక్కువగా నింపడం వల్ల ఆహారం ఎక్కువగా ఉడికిపోతుంది. గ్యాస్, ఆహారం మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది.

    చిన్న బర్నర్‌ను ఉపయోగించండి

    • చిన్న బర్నర్‌లు పెద్ద వాటి కంటే 6-10 శాతం తక్కువ గ్యాస్ ఉపయోగిస్తాయి. చిన్న బర్నర్ వ్యాసార్థంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతానికి తక్కువ వేడి బదిలీ అవుతుంది, గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.

    వంట చేసేటప్పుడు మూత వాడండి

    • మీ వంట పాత్రలను మూత పెట్టడం వల్ల గ్యాస్ ఆదా కావడమే కాకుండా సురక్షితమైన పద్ధతి కూడా. మీరు మూత పెడితే వేడి లోపల ఉంటుంది. ఆహారం వేగంగా ఉడుకుతుంది, అంటే తక్కువ గ్యాస్ వాడకం జరుగుతుంది.

    బర్నర్లను శుభ్రం చేయండి

    • బర్నర్లపై మసి పేరుకుపోవడం వల్ల మూసుకుపోయి వంట ఎక్కువసేపు అవుతుంది. వంట చేసేప్పుడు పసుపు లేదా నారింజ మంటలు కనిపిస్తాయి. వంట గ్యాస్‌ను ఆదా చేయడానికి బర్నర్‌లను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయండి.

    పాత్రలను పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి

    • శుభ్రమైన పాత్రలకు వాటి ఉపరితలంపై పూత ఉండదు. దీనితో త్వరగా వేడి అవుతాయి. శుభ్రమైన పాత్రలు వంట సమయంలో ఇంధనాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.

    ఎలక్ట్రిక్ వాడకం

    • అన్నం వండుకోవడానికి మీరు ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లను వాడుకోవచ్చు. దీని ద్వారా గ్యాస్ ఆదా చేయవచ్చు. గుడ్లను ఉడికించేందుకు కూడా ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు ఉన్నాయి.
