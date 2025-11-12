Edit Profile
    ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగ ఖాళీలు - దరఖాస్తు తేదీలు, నోటిఫికేషన్ వివరాలివే

    విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ నుంచి వేర్వురు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు జారీ అయ్యాయి. వీటిలో  టీచింగ్‌, నాన్‌ టీచింగ్‌ ఖాళీలున్నాయి. అర్హత గల అభ్యర్థులు నవంబర్‌ 21వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.  https://andhrauniversity.edu.in/ వెబ్ సైట్ లో వివరాలు చూడొచ్చు. 

    Published on: Nov 12, 2025 12:07 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Visakhapatnam
    విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో 6 ఖాళీలను రిక్రూట్ చేసేందుకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు….నవంబర్ 21వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.

    ఆంధ్రా యూనివర్శిటీలో ఉద్యోగ ఖాళీలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలు
    ఖాళీల వివరాలు…

    ఖాళీల వివరాలు…

    6 పోస్టుల భర్తీకి గాను వేర్వురు నోటిఫికేషన్లు జారీ అయ్యాయి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టు ఒకటి ఉండగా… రీసెర్చ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఖాళీలు 1, ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్‌ 2 ఉన్నాయి. ఇక రీసెర్చ్ ఫెలో 1 పోస్టు ఉండగా… టైపిస్ట్ పోస్టు 1 ఉంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు https://andhrauniversity.edu.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆఫ్ లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు.

    నోటిఫికేషన్ వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్
    • ఉద్యోగ ఖాళీలు -06 (టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ కలిపి)
    • ఈ ఖాళీలను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో రిక్రూట్ చేస్తారు.
    • బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ, పీజీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. ఉద్యోగానుభవం తప్పనిసరి. పూర్తి వివరాలను వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు. టైపిస్ట్ పోస్టకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
    • దరఖాస్తు చేసుకునే వారి వయసు 18 - 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
    • జీతం: నెలకు అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌కు రూ.57,700- రూ.1,82,400; రిసెర్చ్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్‌కు రూ.44,570- రూ.1,27,480; ఫీల్డ్‌ ఇన్వెస్టిగేటర్‌కు రూ.32,670- రూ.1,01,970; టైపిస్ట్‌కు రూ.37,747.
    • వయోపరిమితి: 18 - 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
    • దరఖాస్తులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి కంప్యూటర్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్‌, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆఫ్ లైన్
    • దరఖాస్తు ఫీజు ఓబీసీలకు రూ. 500, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ. 250
    • దరఖాస్తు సమర్పణకు చివరి తేదీ - 25 నవంబర్ 2025
    • పూర్తి చేసిన దరఖాస్తుని 'ది రిజిస్ట్రార్, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్, ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ, విశాఖపట్నం - 530003' చిరునామాకు పంపించాలి.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://andhrauniversity.edu.in/
