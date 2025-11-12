ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగ ఖాళీలు - దరఖాస్తు తేదీలు, నోటిఫికేషన్ వివరాలివే
విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ నుంచి వేర్వురు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు జారీ అయ్యాయి. వీటిలో టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఖాళీలున్నాయి. అర్హత గల అభ్యర్థులు నవంబర్ 21వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. https://andhrauniversity.edu.in/ వెబ్ సైట్ లో వివరాలు చూడొచ్చు.
విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో 6 ఖాళీలను రిక్రూట్ చేసేందుకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు….నవంబర్ 21వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.
ఖాళీల వివరాలు…
6 పోస్టుల భర్తీకి గాను వేర్వురు నోటిఫికేషన్లు జారీ అయ్యాయి. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టు ఒకటి ఉండగా… రీసెర్చ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఖాళీలు 1, ఫీల్డ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ 2 ఉన్నాయి. ఇక రీసెర్చ్ ఫెలో 1 పోస్టు ఉండగా… టైపిస్ట్ పోస్టు 1 ఉంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు https://andhrauniversity.edu.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆఫ్ లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు:
ఉద్యోగ ప్రకటన - ఆంధ్రా యూనివర్శిటీ, విశాఖపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్
ఉద్యోగ ఖాళీలు -06 (టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ కలిపి)
ఈ ఖాళీలను కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో రిక్రూట్ చేస్తారు.
బ్యాచిలర్ డిగ్రీ, పీజీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. ఉద్యోగానుభవం తప్పనిసరి. పూర్తి వివరాలను వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు. టైపిస్ట్ పోస్టకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునే వారి వయసు 18 - 42 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.