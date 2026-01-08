Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏపీ : ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే

    రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ లో కాంట్రాక్ట్, ఔట్‌ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన పలు ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. మొత్తం 60 ఖాళీలున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు జనవరి 9లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. 

    Published on: Jan 08, 2026 3:52 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Rajamahendravaram
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. పలు విభాగాల్లో ఉన్న మొత్తం 60 ఖాళీలను కాంట్రాక్ట్, ఔట్‌ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన రిక్రూట్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా… ఈ గడువు జనవరి 9,2026తో ముగియనుంది.

    రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే
    రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన -ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ, రాజమండ్రి
    • మొత్తం ఖాళీలు - 60
    • ఖాళీల వివరాలు : ఆఫీస్‌ సబార్డినేట్‌ - 25, జనరల్‌ డ్యూటీ అటెండెంట్‌ - 19, స్టోర్‌ అటెండెంట్‌- 03, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్‌ - 02, కార్డియాలజీ టెక్నీషియన్ - 03, ల్యాబ్‌ టెక్నీషియన్‌ - 02, ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌ టెక్నీషియన్‌ - 2, ల్యాబ్‌ అటెండెంట్‌ - 01, ఈసీజీ టెక్నీషియన్‌ - 1, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్‌- 1
    • కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు 11 ఉండగా, ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో 49 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
    • పోస్టును బట్టి అర్హతలుంటాయి. సంబంధిత విభాగంలో పది, ఇంటర్‌, డిప్లొమా, డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అంతేకాకుండా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. పూర్తి వివరాలను https://eastgodavari.ap.gov.in వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు.
    • దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు 42 ఏళ్లు మించి ఉండకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్యూఎస్ అభ్యర్థులకు కొన్ని సడలింపులున్నాయి.
    • దరఖాస్తు : ఆఫ్‌లైన్‌
    • ఓసీ అభ్యర్థులు రూ.300, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌, ఈఎస్‌ఎం, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.200 అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి.
    • దరఖాస్తు చివరి తేదీ - జనవరి 9, 2026
    • పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారమ్ ను “ఆఫీస్ ఆఫ్‌ ది ప్రిన్సిపల్‌/అడిషనల్‌ డీఎంఈ, ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కళాశాల, రాజమహేంద్రవరం” చిరునామాకు పంపించాలి.
    • అకడమిక్స్ లోని మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://eastgodavari.ap.gov.in

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి దరఖాస్తు ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/ఏపీ : ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే
    News/Andhra Pradesh/ఏపీ : ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes