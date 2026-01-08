ఏపీ : ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలో 60 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే

రాజమండ్రి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. పలు విభాగాల్లో ఉన్న మొత్తం 60 ఖాళీలను కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన రిక్రూట్ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా… ఈ గడువు జనవరి 9,2026తో ముగియనుంది.
కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు 11 ఉండగా, ఔట్ సోర్సింగ్ విధానంలో 49 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.
పోస్టును బట్టి అర్హతలుంటాయి. సంబంధిత విభాగంలో పది, ఇంటర్, డిప్లొమా, డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. అంతేకాకుండా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి. పూర్తి వివరాలను https://eastgodavari.ap.gov.in వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు.
దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయసు 42 ఏళ్లు మించి ఉండకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్యూఎస్ అభ్యర్థులకు కొన్ని సడలింపులున్నాయి.