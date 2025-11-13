Edit Profile
    అటవీ భూములపై పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు.. వెబ్‌సైట్‌లో ఆక్రమించినవారి పేర్లు!

    అటవీ భూములపై పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆ భూములను ఆక్రమించిన వారిపై కఠినంగా ఉండాలని, వారి పేర్లు వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టాలని ఆదేశించారు.

    Updated on: Nov 13, 2025 7:16 AM IST
    By Anand Sai
    అటవీ భూముల ఆక్రమణలకు సంబంధించిన విషయంలో కఠినంగా ఉండాలని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. అటవీ భూములను ఆక్రమించినవారి పేర్లు, ఆక్రమించిన భూమి విస్తీర్ణం, కేసు స్థితితో సహా అటవీ శాఖ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ప్రజల సౌలభ్యం కోసం వివరాలను పెట్టాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో అటవీ ఆస్తులను రక్షించడానికి, భవిష్యత్తు తరాల కోసం వాటిని సంరక్షించడానికి ప్రభుత్వం గట్టిగా ఉందని అన్నారు. 'అటవీ భూములు జాతీయ సంపద. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే వారు, ఎంత శక్తివంతమైన వారైనా, కఠినమైన చర్యలు ఎదుర్కొంటారు.' అని పవన్ అన్నారు.

    డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్(ఫైల్ ఫొటో)
    డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్(ఫైల్ ఫొటో)

    పుంగనూరు నియోజకవర్గంలోని పులిచెర్ల మండలం మంగళంపేట అడవిలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఆయన కుటుంబం ఆధీనంలో దాదాపు 104 ఎకరాలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలపై పవన్ కల్యాణ్ సమీక్షించారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రికి, మంత్రివర్గ సహచరులకు అందిన నివేదికలు, వీడియోలు, పత్రాల గురించి వివరించానని, పూర్తి వివరాలను త్వరలో బహిర్గతం చేస్తామని పవన్ తెలియజేశారు. ముసలిమడుగు కుంకీ ఏనుగుల శిక్షణ శిబిరాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత మంగళంపేట అడవిలో అక్రమ నిర్మాణాలు, కంచెలు, అటవీ సరిహద్దు ఉల్లంఘనల పరిధిని హెలీకాప్టర్ ద్వారా పరిశీలించారు.

    అటవీ భూముల ఆక్రమణ విషయాన్ని అధికారులు పవన్ కల్యాణ్‌కు వివరించారు. మంగళంపేట అటవీ భూముల ఆక్రమణ విషయంలో ప్రాథమిక నేర నివేదికలు, ఛార్జ్ షీట్లు ఇప్పటికే దాఖలు చేయబడ్డాయని, కొన్ని ఆక్రమణకు గురైన భాగాలను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. అయితే సర్వే నంబర్లు, భూమి రికార్డులలో వ్యత్యాసాలను పవన్ గుర్తించారు. 'మంగళంపేట సర్వే నంబర్లు 295, 296లో భూమిని సబ్ డివిజన్ చేసి, పెంచిన గణాంకాలను చూపించడానికి తిరిగి వర్గీకరించారు. రికార్డుల ప్రకారం వారి నియంత్రణలో 45.80 ఎకరాల భూమి ఉంటే వెబ్‌ల్యాండ్ డేటా 77.54 ఎకరాలను చూపిస్తుంది. ఈ అక్రమాన్ని దర్యాప్తు చేయాలి.' అని పవన్ అన్నారు.

    2024 ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో అటవీ భూమి యాజమాన్యానికి సంబంధించి పెద్దిరెడ్డి కుమారుడు, ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి చేసిన తప్పుడు ప్రకటనలను కూడా పవన్ కల్యాణ్ ఎత్తి చూపారు. ఈ ఆక్రమణలను నమోదు చేసే విజిలెన్స్ నివేదిక తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలకు ఆధారం అవుతుంది. 'అటవీ వనరులను ఎవరైనా ఆక్రమించుకుంటే వారి హోదా లేదా రాజకీయ అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.' అని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.

    News/Andhra Pradesh/అటవీ భూములపై పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు.. వెబ్‌సైట్‌లో ఆక్రమించినవారి పేర్లు!
