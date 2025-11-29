Edit Profile
    తిరుపతి 'స్విమ్స్'లో ఉద్యోగ ఖాళీలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే...!

    తిరుపతి స్విమ్స్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా 8 ఫార్మాసిస్ట్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. డిసెంబర్ 12వ తేదీన ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు. 

    Published on: Nov 29, 2025 5:03 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Andhrapradesh
    తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌(స్విమ్స్) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా న్యూక్లియర్‌ మెడిసిన్‌ టెక్నాలజిస్ట్‌, ఫార్మసిస్ట్‌ ఖాళీలను రిక్రూట్ చేస్తారు.

    స్విమ్స్ లో ఫార్మసిస్ట్‌ పోస్టులు

    ఈ పోస్టులకు హిందూ మతానికి చెందిన వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. న్యూక్లియర్‌ మెడిసిన్‌ టెక్నాలజిస్ట్‌ గ్రేడ్‌-I ఖాళీలు 2 ఉండగా… న్యూక్లియర్‌ మెడిసిన్‌ టెక్నాలజిస్ట్‌ గ్రేడ్‌-II పోస్టులు 02 ఉన్నాయి. న్యూక్లియర్‌ మెడిసిన్‌ రేడియో ఫార్మసిస్ట్‌ గ్రేడ్‌-II పోస్టు ఒకటి ఉంది. ఈ పోస్టులకు డిసెంబర్ 10వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌, తిరుపతి
    • మొత్తం ఖాళీలు - 05
    • పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ, పీజీ డిప్లొమా, పీజీ, పీహెచ్‌డీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి.
    • ఓసీ అభ్యర్థులకు 42 ఏళ్లు, ఎస్సీ/బీసీలకు 47 ఏళ్లు మించకూడదు.
    • ఇంటర్వ్యూ, పని అనుభవం ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
    • ఇంటర్వ్యూ తేదీ - 10 డిసెంబర్ 2025.
    • ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్లేస్: పాత కమిటీ హాల్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్‌స్టి్ట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌, అలిపిరి రోడ్‌, తిరుపతి.
    • ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల మధ్య రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి. విద్యా అర్హత పత్రాలను వెంట తీసుకెళ్లాలి.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://svimstpt.ap.nic.in/
    • అప్లికేషన్ లింక్ - https://svimstpt.ap.nic.in/jobs_files/NM-Appl25.pdf
