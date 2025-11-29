తిరుపతి 'స్విమ్స్'లో ఉద్యోగ ఖాళీలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే...!

తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(స్విమ్స్) నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ టెక్నాలజిస్ట్, ఫార్మసిస్ట్ ఖాళీలను రిక్రూట్ చేస్తారు.
ఈ పోస్టులకు హిందూ మతానికి చెందిన వారు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ టెక్నాలజిస్ట్ గ్రేడ్-I ఖాళీలు 2 ఉండగా… న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ టెక్నాలజిస్ట్ గ్రేడ్-II పోస్టులు 02 ఉన్నాయి. న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ రేడియో ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్-II పోస్టు ఒకటి ఉంది. ఈ పోస్టులకు డిసెంబర్ 10వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
ఉద్యోగ ప్రకటన - శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, తిరుపతి
మొత్తం ఖాళీలు - 05
పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ, పీజీ డిప్లొమా, పీజీ, పీహెచ్డీ ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పని చేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి.