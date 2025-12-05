Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - మంచి జీతం, కేవలం ఇంటర్వ్యూనే...!

    విజయవాడలో ప్రాంతీయ పాస్ పోర్ట్ కార్యాలయం నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టును భర్తీ చేయనున్నారు.డిసెంబర్‌ 16వ తేదీ వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Dec 05, 2025 12:01 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    విజయవాడలోని రీజినల్ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన అయింది. ఇందులో భాగంగా యంగ్ ప్రొఫెషనల్ పోస్టును రిక్రూట్ చేయనున్నారు. ఏడాది కాలానికిగానూ ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేస్తారు. పని తీరు ఆధారంగా రెన్యూవల్ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు…. డిసెంబర్‌ 16వ తేదీ వరకు అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.

    విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్
    విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్

    నోటిఫికేషన్ వివరాలు:

    • ఉద్యోగ ప్రకటన -రీజినల్ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్, విజయవాడ
    • పోస్టు - యంగ్ ప్రొఫెషనల్
    • ఖాళీల సంఖ్య - 01
    • పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. పనిచేసిన అనుభవం కూడా ఉండాలి. ప్రభుత్వ విభాగంలో పని చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
    • హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాషాల్లో ప్రావీణ్యం ఉండాలి. మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కలిగి ఉండాలి.
    • ఎంపికైన వారు విజయవాడలోని ప్రాంతీయ పాస్ పోర్టు కార్యాలయంలోనే పని చేయాలి.
    • గరిష్ఠ వయోపరిమితి 40 ఏళ్లు మించకూడదు.
    • ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.50,000 నుంచి రూ.60,000 మధ్య జీతం చెల్లిస్తారు.
    • దరఖాస్తు విధానం - మెయిల్ ద్వారా దరఖాస్తును పంపాలి.
    • ఎంపిక - ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
    • మెయిల్ అడ్రస్ - rno.r, iiaya wacla@mea.gov. in
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://services1.passportindia.gov.in/

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    News/Andhra Pradesh/విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - మంచి జీతం, కేవలం ఇంటర్వ్యూనే...!
    News/Andhra Pradesh/విజయవాడ పాస్‌పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - మంచి జీతం, కేవలం ఇంటర్వ్యూనే...!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes