నేషనల్ హైవే మీద నుంచి సర్వీస్ రోడ్డులోకి పల్టీలు కొట్టిన కారు.. నలుగురు యువకులు మృతి!

కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం గండిగుంట దగ్గరలో జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు అదుపు తప్పి.. నేషనల్ హైవే మీద నుంచి సర్వీస్ రోడ్డులోకి పల్టీలు కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు యువకులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మరొక వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలు అవ్వగా.. ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతు పరిస్థితి విషమించి అతడు మరణించాడు. అతివేగమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉయ్యూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు ఏపీకి చెందినవారే.
ఇంటిపై కప్పు కూలి మహిళ మృతి
కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల మండలం వలసపల్లి గ్రామంలోని ఎస్సీ కాలనీలో సోమవారం ఇంటి పైకప్పు కూలిపోయి 40 ఏళ్ల వీరమ్మ అనే మహిళ మరణించింది. సమీపంలోని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ చుట్టుపక్కల కొండల నుండి ముడి పదార్థాలను వెలికితీస్తూ తరచుగా క్వారీ బ్లాస్టింగ్లు చేస్తుండటమే ఈ సంఘటనకు కారణమని స్థానికులు ఆరోపించారు. పదే పదే పేలుళ్ల కారణంగా వీరమ్మ ఇళ్లతో సహా గ్రామంలోని అనేక ఇళ్లలో పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని, వ్యవసాయ భూములు కూడా దెబ్బతిన్నాయని నివాసితులు ఆరోపించారు.
తాజా క్వారీ పేలుళ్ల కారణంగానే ఆమె మృతి చెందిందని స్థానికులు తెలిపారు. ఎర్రగుంట్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నాగ మురళి సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వీరమ్మ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలో క్వారీ కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గ్రామస్తులు నిరసన చేపట్టారు.
హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవే బస్సు ప్రమాదం
హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై ఒక ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ బస్సు దగ్ధమైంది. ఈ సంఘటనలో 29 మంది ప్రయాణికులు తప్పించుకున్నారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల మండలం పిట్టంపల్లి గ్రామం సమీపంలో హైదరాబాద్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కందుకూరుకు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి.
విహారి ట్రావెల్స్కు చెందిన ఈ ఏసీ స్లీపర్ కోచ్ బస్సు హైదరాబాద్లో అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత బయల్దేరింది. చిట్యాల్ మండలంలోని పిట్టంపల్లి గ్రామానికి చేరుకోగానే బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ ప్రయాణికులను నిద్ర లేపాడు. వారు సకాలంలో బయటకు వచ్చారు.
