    శబరిమలకు పోటెత్తిన అయ్యప్ప భక్తులు.. వైద్యారోగ్య శాఖ కీలక సూచన!

    శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకునేందుకు దేశవ్యాప్తంగా భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది శబరిమలకు వెళ్లారు. మరోవైపు కేరళ వైద్యారోగ్య శాఖ భక్తులకు కీలక సూచన చేసింది.

    Published on: Nov 16, 2025 8:15 PM IST
    By Anand Sai
    మండలపూజా మహోత్సవం-మకర విళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ కోసం శబరిమలలోని అయ్యప్ప ఆలయం ఆదివారం సాయంత్రం తెరుచుకుంది. ఈ యాత్రకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భక్తులు వస్తారు. రెండు నెలలకు పైగా తీర్థయాత్ర జరుగుతుంది. అయితే, ఆలయం తెరిచిన వెంటనే అయ్యప దర్శనానికి భక్తులు కొండపైకి తరలిరావడంతో సన్నిధానం, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు, బేస్ క్యాంపులు ఆదివారం నాడు భారీగా రద్దీని చూశాయి.

    భక్తుల సమక్షంలో గర్భగుడిని తెరవడంతో ఆలయ ప్రాంగణం అయ్యప్ప నామస్మరణతో మారుమోగింది. రద్దీని నియంత్రించడానికి, అధికారులు వర్చువల్ క్యూ సిస్టమ్ ద్వారా రోజువారీ యాత్రికుల సంఖ్యను 90,000-70,000కు, స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా 20,000కు పరిమితం చేశారు.

    మండలపూజా మహోత్సవం, మకరవిళక్కు సమయంలో ఆలయం తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు తెరిచి ఉంటుంది. అయ్యప్ప స్వామికి సాంప్రదాయ జోలపాట 'హరివరాసనం'తో ముగుస్తుంది. భక్తుల కోసం దేవస్థానం బోర్డు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆలయానికి చేరుకోవడానికి అనేక కిలోమీటర్లు నడిచే యాత్రికులకు నిరంతరాయంగా సురక్షితమైన తాగునీరు, విశ్రాంతి బెంచీలు, ఎండిన అల్లం నీరు, వేడి నీటిని పంపిణీ చేసే కేంద్రాలు వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

    ఈ సీజన్‌లో ఆలయం, దాని ప్రాంగణంలో 24 గంటలూ సేవలందించడానికి వందలాది మంది పారిశుధ్య కార్మికులు పని చేస్తారు. సన్నిధానం, ట్రెక్కింగ్ మార్గాల వెంట బయో-టాయిలెట్లతో సహా అనేక సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చే భక్తులకు సహాయం చేయడానికి బహుభాషా సమాచార బోర్డులను కూడా ఉంచారు.

    యాత్రికుల ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో అనేక అత్యవసర వైద్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. రోజువారీ సందర్శకుల సంఖ్యను నియంత్రించడానికి వర్చువల్ క్యూ వ్యవస్థ ద్వారా కఠినమైన ఆదేశాలు అమలులో ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

    మరోవైపు కేరళ వైద్యారోగ్య శాఖ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. బ్రెయిన్ ఫీవర్ పట్ల భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది. కేరళలో ఇటీవల ప్రమాదకరమైన ప్రైమరీ అమీబిక్ మెనింజోఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి, దీనిని బ్రెయిన్ ఈటింగ్ అమీబా ఫీవర్ అని, మెదడు వాపు వ్యాధి అంటారు. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు భక్తులను కోరారు. నదులు, చెరువులు, కాలువల్లో స్నానాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. నీటిలో Naegleria fowleri అనే అమీబా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది ముక్కు ద్వారా మెదడుకు చేరుకుని ప్రమాదక పరిస్థితులకు దారితీయవచ్చు.

