    అమెరికాలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు.. సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా..!

    యూఎస్‌‌లోని తెలుగువారు సంక్రాంతి వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. మన పండుగలు, సంప్రదాయాలు తెలిసేలా వేడుకలు చేశారు.

    Published on: Jan 18, 2026 9:27 PM IST
    By Anand Sai
    యూఎస్‌ వాణిజ్య రాజధాని న్యూయార్క్‌లో స్థిరపడిన తెలుగువారు ఈ వారాంతంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు నిర్వహించారు. న్యూయార్క్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్(నైటా) ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా చిన్న పిల్లలకు భోగి పండ్లు పోశారు. స్థానిక సౌతర్న్ పార్క్ వేలో ఉన్న సాయి మందిర్‌కు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఉత్సాహంగా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.

    అమెరికా సంక్రాంతి సంబరాలు
    అమెరికా సంక్రాంతి సంబరాలు

    అమెరికాలోనే పుట్టి పెరిగిన చిన్నారులకు మన పండుగలు, సంప్రదాయాలు తెలిసేలా పండుగలను ప్రతీ సంవత్సరం నైటా నిర్వహిస్తోంది. రేగు పండ్లు, నాణేలు, పూలు, చెరకు ముక్కలతో భోగి పండ్లు పోసి, పిల్లలందరూ శ్రీమన్నారాయణుడి ఆశీర్వాదంతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని పెద్దలందరూ దీవించారు.

    పద్మశ్రీ నోరి దత్తాత్రేయుడు, పైళ్ల సాధన మళ్లారెడ్డి పిల్లలందరికీ ఆశీర్వచనాలు అందించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చిన్నారులు అందరికీ నైటా తరపున బహుమతులు అందించారు. నైటా ప్రెసిడెంట్ రవీందర్ కోడెల, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ, బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కార్యక్రమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు.

    హుస్టన్‌ నగరంలో సంక్రాంతి వేడుకలు

    మరోవైపు హుస్టన్‌ నగరంలోనూ సంక్రాంతి సంబరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. హనుమాన్, దత్త యోగా కేంద్రం వేదికగా జరిగిన ఈ వేడుకల్లో తెలుగువారు ఉత్సహంగా పాల్గొన్నారు. తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. గురు నిలయం నుంచి ఈవెంట్ హాల్ వరకు నిర్వహించిన గంగిరెద్దుల ఊరేగింపు ప్రత్యేక ఆకర్శణగా నిలిచింది.

    ఆడపడుచులు వేసిన రంగురంగుల ముగ్గులు ఆకట్టుకున్నాయి. సంప్రదాయబద్ధంగా పొయ్యి మీద వండిన పొంగలి వంటకాలు పండగ నిండుదనాన్ని పెంచాయి. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు నిర్వహించిన భోగి పండ్ల వేడుక సందడిగా జరిగింది.

