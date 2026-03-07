Edit Profile
    తిరుపతి వెళ్లే రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త - ఈ ట్రైన్ ఇక అక్కడ కూడా ఆగుతుంది..!

    తిరుపతి వెళ్లే రైలు ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్డేట్ ఇచ్చింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుపతి అకోలా తిరుపతి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు.. మొలకలచెరువులో అదనపు స్టాపేజీని కల్పించింది.

    Updated on: Mar 07, 2026 3:29 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ప్రయాణికుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుపతి - అకోలా - తిరుపతి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు మొలకలచెరువులో అదనపు స్టాపేజీని కల్పించింది. ఈ రైల్వే స్టేషన్ అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉంటుంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటన ద్వారా వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ నిర్ణయం మార్చి 6 తేదీ నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు ప్రకటించింది.

    రైలు ప్రయాణికులకు శుభవార్త

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం….. తిరుపతి అకోలా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ప్రతి శుక్రవారం తిరుపతి నుంచి బయల్దేరి తెలంగాణ మీదుగా మహారాష్ట్రలోని అకోలా రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుంటుంది. తిరుపతి అకోలా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైల్ ( ట్రైన్ నెంబర్ 07605) తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల 30 నిమిషాలకు బయల్దేరుతుంది.

    తాజా నిర్ణయం ప్రకారం.... ఈ ట్రైన్ తెల్లవారుజామున 2 గంటల 49 నిమిషాలకు మొలకలచెరువు రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుంటుంది. నిమిషం పాటు ఆగుతుంది. అనంతరం 2.50 నిమిషాలకు మొలకలచెరువు రైల్వేస్టేషన్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.

    ఇక అకోలా -తిరుపతి మధ్య నడిచే(ట్రైన్ నెంబ్ 07606) ట్రైన్ ఉదయం 8 గంటల 10 నిమిషాలకు అకోలా రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుంటుంది. మరుసటి రోజు తెల్లవారుజామున 2.34 నిమిషాలకు మొలకలచెరువు రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుంటుంది. నిమిషం పాటు ఆగి... మొలకలచెరువు రైల్వేస్టేషన్ నుంచి బయల్దేరుతుంది.

    ఈ ట్రైన్ ఏపీలోని ధర్మవరం, అనంతపురం, డోన్, కర్నూల్ తో పాటు తెలంగాణలోని గద్వాల్, వనపర్తి, మహబూబ్ నగర్ రైల్వేస్టేషన్ల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. అర్ధరాత్రి తర్వాత కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుంటుంది. ఆ తర్వాత కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, ధర్మాబాద్ మీదుగా ప్రయాణించి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట 15 నిమిషాలకు అకోలా రైల్వేస్టేషన్ చేరుకుంటుంది.

    తదుపరి నిర్ణయాన్ని ప్రకటించేవరకూ తిరుపతి - అకోలా ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు మొలకలచెరువులో స్టాపింగ్ ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

