ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ధర్మవరం నుంచ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్, హాల్ట్ స్టేషన్లు ఇవే
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ధర్మవరం - నాందేడ్ మధ్య కొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును అందుబాటులోకి వచ్చింది. గతంలో నడిచిన స్పెషల్ రైలును రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్ణయం తీసుకుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రయాణికుల రద్దీ, డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ధర్మవరం - నాందేడ్ - ధర్మవరం మధ్య నడుస్తున్న ప్రత్యేక రైలు సేవలను క్రమబద్ధీకరించింది దీని స్థానంలో సరికొత్త వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సర్వీసును రైల్వే శాఖ అధికారికంగా ఆమోదించింది. ఈ కొత్త రైలు సర్వీస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల్లోని ప్రధాన నగరాల మధ్య ప్రయాణం మరింత సులభతరం కానుంది.
- రైల్వే శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం…. రైలు నంబర్ 17635/17636 నాందేడ్ - ధర్మవరం - నాందేడ్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రెగ్యులర్ సర్వీసులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
- రైలు నంబర్ 17636 (ధర్మవరం - నాందేడ్): ఈ సర్వీస్ మే 17, 2026 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
- రైలు నంబర్ 17635 (నాందేడ్ - ధర్మవరం): ఈ సర్వీస్ మే 22, 2026 నుంచి ప్రతి శుక్రవారం అందుబాటులోకి రానుంది.
- ఈ రైలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నిజామాబాద్, వరంగల్, విజయవాడ, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట, తిరుపతి మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
టైమింగ్స్ వివరాలు:
ఈ రైలు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 16:45 గంటలకు నాందేడ్లో బయలుదేరుతుంది. నిజామాబాద్ కు 18:58 గంటలకు, వరంగల్ - 23:48 గంటలకు చేరుకుంటుంది. ధర్మవరానికి శనివారం రాత్రి 19:30 గంటలకు చేరుతుంది.
ధర్మవరం - నాందేడ్ ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నంబర్ 17636) ఈ రైలు ప్రతి ఆదివారం తెల్లవారుజామున 05:25 గంటలకు ధర్మవరంలో బయలుదేరుతుంది. కదిరికి 06:23 గంటలకు, తిరుపతికి 10:30 గంటలకు, విజయవాడకు సాయంత్రం 18:35 గంటలకు చేరుకుంటుంది. నాందేడ్ కు సోమవారం ఉదయం 08:05 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
ఈ రెండు సర్వీసులు ముద్ఖేడ్, బాసర, ఆర్మూర్, కోరుట్ల, లింగంపేట జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, పాకాల, మదనపల్లె రోడ్ స్టేషన్లలో కూడా ఆగుతాయి.
ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఈ రైలులో విభిన్న శ్రేణి కోచ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో మొత్తం 20 కోచ్లు ఉంటాయి. వీటిలో సెకండ్ ఏసీ (2A), థర్డ్ ఏసీ (3A), స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్ లుంటాయి.
ఈ కొత్త రైలు సర్వీస్ నిజామాబాద్, కరీంనగర్ వంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల ప్రజలకు… అలాగే విజయవాడ, తిరుపతి వైపు వెళ్లే ఏపీ ప్రయాణికులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది.
