    శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనానికి స్పాట్ బుకింగ్.. ఈ కేంద్రాల్లో బుక్ చేసుకోవాలి!

    శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు గుడ్‌న్యూస్. శబరిమల దర్శనానికి స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్యం ఉంది. అయితే ఇది పరిమిత సంఖ్యలోనే ఉంటుంది.

    Published on: Nov 09, 2025 3:41 PM IST
    By Anand Sai
    పరిమిత సంఖ్యలో శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనానికి స్పాట్ బుకింగ్ సౌకర్య ఉంది. దేవస్థానం బోర్డు గుర్తించిన కేంద్రాల్లో మాత్రమే ఈ బుకింగ్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. గుర్తింపు కార్డును చూపించి ఈ స్పాట్ బుకింగ్ చేసుకోవవచ్చు. అయితే ఆన్‌లైన్ వర్చువల్ క్యూ స్లాట్లు ఫుల్ అయిన తర్వాత రోజుకు గరిష్టంగా 20,000 మంది భక్తులు స్పాట్ బుకింగ్ ద్వారా దర్శనానికి నమోదు చేసుకోవచ్చు. భక్తులు తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు పత్రం (ఆధార్ కార్డ్) తీసుకురావాలి.

    శబరిమల
    శబరిమల

    స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాలు చూసుకుంటే.. ఎరుమేలి : అయ్యప్ప భక్తుల యాత్రలో ప్రాముఖ్యమున్న పవిత్ర స్థలం. వండిపెరియార్ : పుల్మేడు నిర్దిష్ట మార్గం ద్వారా దర్శనానికి వచ్చే యాత్రికుల కోసం ఏర్పాటు చేశారు. నీలక్కల్ : యాత్రికుల ప్రధాన విశ్రాంతి స్థలం, దర్శనానికి ప్రవేశించే మొదటి దశ. పంబ : ఆలయానికి ఎక్కే మెట్లు ప్రారంభమయ్యే ముందు ఉన్న చివరి యాత్రా కేంద్రం. ఈ నాలుగు కేంద్రాల్లో స్పాట్ బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఆన్‌లైన్ స్లాట్స్ రోజూవారీ కోటా పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే స్పాట్ బుకింగ్ మెుదలవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. 20,000 స్లాట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. 70 వేల మందికిపైగా భక్తులు వర్చువల్ క్యూ వెబ్‌సైట్ ద్వారా స్లాట్స్ ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోలేనివారు.. పైన చెప్పిన రియల్ టైమ్ బుకింగ్ కేంద్రాల్లో చేయవచ్చు.

    పూజలు, వర్చువల్ క్యూ, వసతి కోసం భక్తులు www.onlinetdb.com వెబ్‌సైట్ సందర్శించాలి. ఆన్‌లైన్ సేవల కోసం భక్తులకు మెుబైల్ నెంబర్, ఇమెయిల్ చిరునామా కావాలి. ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకుని.. పాస్‌వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అయిన తర్వాతే గదులు బుక్ చేయాలి. ఇక శబరిమలలో వసతి సౌకర్యం రూ.80 నుంచి ప్రారంభమై.. గదిని బట్టి రూ.2200 వరకు ఉంటుంది.

    సన్నిధానంలో పూజలు, వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్, ఆన్‌లైన్ వసతి బుకింగ్ సేవలను నవంబర్ 5న ప్రారంభించారు. కానీ ప్రారంభంలో రద్దీ కారణంగా వెబ్‌సైట్ సరిగా పని చేయలేదని దేవస్థానం బోర్డు తెలిపింది.

