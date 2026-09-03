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Tirupati SVIMS : త్వరలో తిరుపతి స్విమ్స్‌లో పీడియాట్రిక్ ఐసీయూ ప్రారంభం

Tirupati SVIMS : తిరుపతిలోని స్విమ్స్‌ ఒక ప్రత్యేక పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (PICU)ను త్వరలో ప్రారంభించనుంది. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.

Published on: Sep 3, 2026, 09:42:22 IST
By Anand Sai, Tirupati
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తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్(SVIMS) తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లలకు శ్వాసకోశ సహాయంతోపాటు ఎమర్జెన్సీ, సంరక్షణను అందించడానికి ఒక ప్రత్యేక పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (PICU)ను త్వరలో ప్రారంభించనుంది. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ.52 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించడంతో స్విమ్స్‌కు చెందిన శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాలలో ఎనిమిది పడకల పీఐసీయూ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌లో నాలుగు మల్టీ-పారామీటర్ మానిటర్లు, ఒక పీడియాట్రిక్ వెంటిలేటర్, ఒక హై-ఫ్లో నాసల్ కాన్యులా (HFNC), ఒక డీఫిబ్రిలేటర్, ఒక ఈసీజీ యంత్రం, ఒక క్రాష్ కార్ట్ ఉన్నాయి.

తిరుపతి స్విమ్స్‌లో పిడియాట్రిక్ ఐసీయూ
తిరుపతి స్విమ్స్‌లో పిడియాట్రిక్ ఐసీయూ

ఈ మానిటర్ల సహాయంతో వైద్యులు, నర్సులు పిల్లల హృదయ స్పందన రేటు, రక్తపోటు, ఆక్సిజన్ సంతృప్తత, శ్వాసకోశ స్థితి వంటి కీలక పారామితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించగలరు. వెంటిలేటర్, HFNC తీవ్రమైన శ్వాస సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకు శ్వాసకోశ సహాయాన్ని అందిస్తాయి, అయితే డీఫిబ్రిలేటర్, ఈసీజీ యంత్రం, క్రాష్ కార్ట్ గుండె సంబంధిత, ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులకు వైద్య బృందం స్పందించడానికి సహాయపడతాయి.

పీఐసీయూ తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ వైఫల్యం, సెప్సిస్, సెప్టిక్ షాక్, నాడీ సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితులు, విషప్రయోగం, గుండె సంబంధిత అత్యవసర పరిస్థితులు, శస్త్రచికిత్స అనంతర సమస్యలు, ఇంటెన్సివ్ కేర్ అవసరమయ్యే ఇతర పరిస్థితులతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు సేవలు అందిస్తుంది.

నిరంతర పర్యవేక్షణ లేకుంటే తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న పిల్లల పరిస్థితి వేగంగా క్షీణించవచ్చని స్విమ్స్ (SVIMS) డైరెక్టర్, వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జి. జగదీష్ అన్నారు. ఈ ప్రత్యేక పీఐసీయూ, పిల్లలకు అవసరమైనప్పుడు శ్వాసకోశ సహాయం, అత్యవసర మందులు, పునరుజ్జీవనం అందించే వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ సదుపాయాలు చికిత్సలో జాప్యాన్ని, పిల్లలను ఇతర ఆసుపత్రులకు అనవసరంగా తరలించడాన్ని తగ్గిస్తుందని డాక్టర్ జగదీష్ అన్నారు.

వెంటిలేటర్ నిర్వహణ, సెప్సిస్, షాక్ చికిత్సలో వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బందికి నిరంతర శిక్షణ అవసరమని డైరెక్టర్ అన్నారు. ఈ పీఐసీయూకు పీడియాట్రిక్స్, ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, అనస్థీషియా, రేడియాలజీ, లాబొరేటరీ మెడిసిన్, బ్లడ్ బ్యాంక్ విభాగాల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.52 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించినందుకు ఎస్‌బీఐకి డాక్టర్ జగదీష్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/Tirupati SVIMS : త్వరలో తిరుపతి స్విమ్స్‌లో పీడియాట్రిక్ ఐసీయూ ప్రారంభం
Home/Andhra Pradesh/Tirupati SVIMS : త్వరలో తిరుపతి స్విమ్స్‌లో పీడియాట్రిక్ ఐసీయూ ప్రారంభం
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