    Kakinada Road Accident : కాకినాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కూలీలపైకి దూసుకెళ్లిన టిప్పర్ లారీ, అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి

    Kakinada Road Accident : కాకినాడ రూరల్ పరిధిలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఉపాధి పనులకు వెళ్తున్న కూలీలపైకి వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ దూసుకెళ్లడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు.

    Published on: May 16, 2026 3:41 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Kakinada Road Accident : కాకినాడ జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున అత్యంత విషాదకరమైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. కాకినాడ రూరల్ పరిధిలోని కొవ్వూరు వంతెన (కొవ్వూరు బ్రిడ్జి) సమీపంలో ఉపాధి పనుల కోసం కాలినడకన వెళ్తున్న శ్రామికులపైకి ఒక వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ అదుపుతప్పి భీకరంగా దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘోర దుర్ఘటనలో నలుగురు కూలీలు ఘటనా స్థలంలోనే అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.

    కాకినాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
    ఇంద్రపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ వీరబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. శనివారం తెల్లవారుజామున కూలీలు తమ రోజువారీ ఉపాధి పనులకు హాజరయ్యేందుకు కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద రహదారిని దాటుతున్నారు. ఆ సమయంలో అపరిమిత వేగంతో వచ్చిన ఒక టిప్పర్ లారీ వారిని బలంగా ఢీకొట్టింది. లారీ వేగానికి నలుగురు కూలీలు అక్కడికక్కడే నలిగిపోయి మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు కూలీలకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి.

    క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమం

    ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఇంద్రపాలెం పోలీసులు స్థానికుల సహాయంతో క్షతగాత్రులను అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం కాకినాడలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి (GGH) తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత ఆందోళనకరంగా (క్రిటికల్) ఉందని ఎస్‌ఐ వీరబాబు వెల్లడించారు. మృతుల వివరాలను సేకరించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన టిప్పర్ లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంపై విచారణ జరుపుతున్నారు.

    డిప్యూటీ సీఎం దిగ్భ్రాంతి

    ఈ ప్రమాదంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. పని ప్రదేశంలో ఇలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకోవడం తీవ్రంగా కలచి వేసిందన్నారు. “ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలని కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచించాను. వారు పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తాం. మృతి చెందిన శ్రామికుల కుటుంబాలకు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెంచిన పరిహారం రూ. 4 లక్షలు త్వరితగతిన అందించే ఏర్పాటు చేస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున రూ. 2 లక్షలు, పి.ఎం. సురక్ష యోజన, పి.ఎం. జీవన్ జ్యోతి యోజన కింద వచ్చే బీమా మొత్తాన్ని వీరికి అందిస్తాం” అని ప్రకటించారు.

    అండగా ఉంటాం - మంత్రి లోకేశ్

    “ఉపాధి పనులకు వెళ్తూ ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాల అండగా ఉంటుంది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించాను. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను” అని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    కాకినాడ, మే 16 (ఆంధ్రజ్యోతి): ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కాకినాడ రూరల్ లో టిప్పర్ లారీ కూలీలను ఢీకొట్టడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

    బాధితులు కొవ్వూరు వంతెన సమీపంలో పనికి వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది.

    ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని ఇంద్రపేలం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ వీరబాబు తెలిపారు.

    క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు.

    క్షతగాత్రులను కాకినాడలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    ఉపాధి

    పనులకు హాజరు కావడానికి తెల్లవారుజామున కూలీలు రోడ్డు దాటుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు.

    ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    ఏడాది ప్రారంభంలో కాకినాడ జిల్లా వెట్లపాలెంలో బాణసంచా తయారీ యూనిట్ లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి కనీసం పద్దెనిమిది మంది మరణించారు. (ఏఎన్ఐ)

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

