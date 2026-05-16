Kakinada Road Accident : కాకినాడలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - కూలీలపైకి దూసుకెళ్లిన టిప్పర్ లారీ, అక్కడికక్కడే నలుగురు మృతి
Kakinada Road Accident : కాకినాడ రూరల్ పరిధిలో శనివారం తెల్లవారుజామున ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఉపాధి పనులకు వెళ్తున్న కూలీలపైకి వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ దూసుకెళ్లడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు.
Kakinada Road Accident : కాకినాడ జిల్లాలో శనివారం తెల్లవారుజామున అత్యంత విషాదకరమైన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. కాకినాడ రూరల్ పరిధిలోని కొవ్వూరు వంతెన (కొవ్వూరు బ్రిడ్జి) సమీపంలో ఉపాధి పనుల కోసం కాలినడకన వెళ్తున్న శ్రామికులపైకి ఒక వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ లారీ అదుపుతప్పి భీకరంగా దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘోర దుర్ఘటనలో నలుగురు కూలీలు ఘటనా స్థలంలోనే అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఇంద్రపాలెం పోలీస్ స్టేషన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వీరబాబు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. శనివారం తెల్లవారుజామున కూలీలు తమ రోజువారీ ఉపాధి పనులకు హాజరయ్యేందుకు కొవ్వూరు బ్రిడ్జి వద్ద రహదారిని దాటుతున్నారు. ఆ సమయంలో అపరిమిత వేగంతో వచ్చిన ఒక టిప్పర్ లారీ వారిని బలంగా ఢీకొట్టింది. లారీ వేగానికి నలుగురు కూలీలు అక్కడికక్కడే నలిగిపోయి మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరు కూలీలకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి.
క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమం
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఇంద్రపాలెం పోలీసులు స్థానికుల సహాయంతో క్షతగాత్రులను అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం కాకినాడలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రికి (GGH) తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత ఆందోళనకరంగా (క్రిటికల్) ఉందని ఎస్ఐ వీరబాబు వెల్లడించారు. మృతుల వివరాలను సేకరించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన టిప్పర్ లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యంపై విచారణ జరుపుతున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం దిగ్భ్రాంతి
ఈ ప్రమాదంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. పని ప్రదేశంలో ఇలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకోవడం తీవ్రంగా కలచి వేసిందన్నారు. “ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలని కాకినాడ జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచించాను. వారు పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తాం. మృతి చెందిన శ్రామికుల కుటుంబాలకు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పెంచిన పరిహారం రూ. 4 లక్షలు త్వరితగతిన అందించే ఏర్పాటు చేస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున రూ. 2 లక్షలు, పి.ఎం. సురక్ష యోజన, పి.ఎం. జీవన్ జ్యోతి యోజన కింద వచ్చే బీమా మొత్తాన్ని వీరికి అందిస్తాం” అని ప్రకటించారు.
అండగా ఉంటాం - మంత్రి లోకేశ్
“ఉపాధి పనులకు వెళ్తూ ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాల అండగా ఉంటుంది. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించాను. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను” అని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
కాకినాడ, మే 16 (ఆంధ్రజ్యోతి): ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కాకినాడ రూరల్ లో టిప్పర్ లారీ కూలీలను ఢీకొట్టడంతో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
బాధితులు కొవ్వూరు వంతెన సమీపంలో పనికి వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది.
ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని ఇంద్రపేలం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ వీరబాబు తెలిపారు.
క్షతగాత్రుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు.
క్షతగాత్రులను కాకినాడలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పనులకు హాజరు కావడానికి తెల్లవారుజామున కూలీలు రోడ్డు దాటుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ కేసులో మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
ఏడాది ప్రారంభంలో కాకినాడ జిల్లా వెట్లపాలెంలో బాణసంచా తయారీ యూనిట్ లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించి కనీసం పద్దెనిమిది మంది మరణించారు. (ఏఎన్ఐ)
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.