    తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ

    తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆదివారం రాత్రి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. నేటి నుంచి వాహనసేవలు ప్రారంభమయ్యాయి.

    Published on: Nov 17, 2025 10:12 AM IST
    By Anand Sai
    పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఆదివారం సాయంత్రం 6 నుంచి రాత్రి 8.30 గంటల వరకు పుణ్యహవచనం, రక్షా బంధనం, ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో సేనాధిపతి ఉత్సవం నిర్వహించిన తరువాత శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ ఘట్టం నిర్వహించారు.

    పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు
    పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు

    అంకురార్పణ ఘట్టంలో ముందుగా భగవంతుని అనుజ్ఞ తీసుకుని షోడషోపచారాలు సమర్పించారు. సమస్తమైన విఘ్నాలు తొలగేందుకు విష్వక్సేనారాధన నిర్వహించారు. ఆ తరువాత స్థల శుద్ధి, ద్రవ్యశుద్ధి, శరీర శుద్ధి, ఆత్మశుద్ధి కోసం పుణ్యహవచనం చేపట్టారు. మంత్రాలను పఠించి కలశంలోని నీటిని శుద్ధి చేయడాన్ని పుణ్యహవచనం అంటారు. సభాపూజలో భాగంగా భగవంతునికి సాష్టాంగ ప్రణామం సమర్పించి అనుజ్ఞ తీసుకున్నారు. యాగశాలలో ఎవరెవరు ఎలాంటి విధులు నిర్వహించాలనే విషయాన్ని రుత్విక్‌వరణంలో వివరించారు.

    అంకురార్పణ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఘట్టం మృత్సంగ్రహణం. అమ్మవారి ఆలయం వద్దగల శుక్రవారపు తోటలో ఈశాన్య దిశలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముందుగా శ్రీభూవరాహస్వామివారిని ప్రార్థించి, గాయత్రి అనుష్టానం, భూసూక్తం పారాయణం చేశారు. ధూపదీప నైవేద్యం సమర్పించి మాషాచోప(మినుముల అన్నం) బలిహరణ చేశారు. ఆ ప్రాంతాన్ని గోమూత్రం, గోమేయంతో శుద్ధి చేసి భూమాతను ఆవాహన చేసి వస్త్రసమర్పణగావించారు.

    భూమాత ఉద్వాసన అనంతరం పుట్టమన్ను తీసుకుని ఆలయానికి వచ్చారు. యాగశాలలో వాస్తుదోష నివారణ కోసం హవనం నిర్వహించారు. ఆ తరువాత పాలికల్లో మట్టిని, నవధాన్యాలను ఉంచి పసుపునీళ్లు చల్లి బీజవాపనం చేపట్టారు. అనంతరం నివేదన, బలిహరణ, నీరాజనం, మంత్రపుష్పం, తీర్థప్రసాద గోష్టి నిర్వహించారు. కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నేటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు మెుదలయ్యాయి.

    వాహనసేవల వివరాలు :

    17-11-2025 : ఉద‌యం – ధ్వజారోహణం ( ధనుర్ లగ్నం), రాత్రి – చిన్నశేషవాహనం

    18-11-2025 : ఉద‌యం – పెద్దశేషవాహనం, రాత్రి – హంసవాహనం

    19-11-2025: ఉద‌యం – ముత్యపుపందిరి వాహనం, రాత్రి – సింహవాహనం

    20 -11-2025 : ఉద‌యం – కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి – హనుమంత వాహనం

    21 -11-2025 : ఉద‌యం – పల్లకీ ఉత్సవం, రాత్రి – గజవాహనం

    22-11-2025 : ఉద‌యం – సర్వభూపాలవాహనం, స‌మ‌యం – స్వర్ణరథం, రాత్రి – గరుడవాహనం

    23-11-2025 : ఉద‌యం – సూర్యప్రభ వాహనం, రాత్రి – చంద్రప్రభ వాహనం

    24-11-2025 : ఉద‌యం – రథోత్సవం, రాత్రి – అశ్వ వాహనం

    25-11-2025 : ఉద‌యం – పంచమీతీర్థం, రాత్రి – ధ్వజావరోహణం.

