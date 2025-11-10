టీటీడీ : అలిపిరి దగ్గర నాన్ వెజ్ ఫుడ్ తిన్నందుకు ఇద్దరు ఉద్యోగులు తొలగింపు!

అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నారనే ఆరోపణలతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇద్దరు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను విధుల నుంచి తొలగించింది. ఈ విషయంలో తిరుమల టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. 'అలిపిరి సమీపంలో మాంసాహారం తిన్నందుకు ఇద్దరు అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు రామస్వామి, సరసమ్మపై టీటీడీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంది.' అని టీటీడీ అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛారిటబుల్ అండ్ ఎండోమెంట్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 114 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆదివారం అలిపిరి వద్ద మాంసాహారం తిన్నారనే ఆరోపణలతో టీటీడీ ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఇద్దరు ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను విధుల నుంచి తొలగించింది. తిరుమల కొండ ప్రాంతంలో మాంసాహారం, పొగాకు వినియోగం కచ్చితంగా నిషేధం ఉంది. ఎవరైనా ఇలాంటి పనులకు పాల్పడితే కచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఇద్దరు ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు రామస్వామి, సరసమ్మలను మెట్లమార్గంలో మాంసాహారం తింటుండగా.. తిరుమలకు వెళ్తున్న భక్తులు వీడియోలు తీశారు. ఇవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో కార్మికులపై టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తిరుమలలో తప్పిదాలు, సంప్రదాయ ఉల్లంఘనలను ఉపేక్షించేది లేదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. తిరుమలపై దుష్ప్రచారం చేసినా.., స్వామివారి పవిత్రతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేసినా..ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించింది.
మరోవైపు ఈ ఘటనపై వైసీపీ స్పందించింది. తిరుమలలో మరోసారి మహాపచారం జరిగిందని పేర్కొంది. పరమ పవిత్రమైన శ్రీవారి పాదాల చెంత.. మెట్ల మార్గంలో మాంసాహార భోజనం తింటున్న టీటీడీ సిబ్బంది అని వ్యాఖ్యానించింది. అపచార పనులు అని ప్రశ్నించిన శ్రీవారి భక్తులని టీటీడీ సిబ్బంది బెదిరించారని ఆరోపించింది వైసీపీ. టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం నిద్రపోతోందా? ఇదేనా దేవాలయాల్ని ప్రక్షాళన చేయడమంటే చంద్రబాబు అని ప్రశ్నించింది.
