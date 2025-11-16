Edit Profile
    రాజకీయాల్లోకి వంగవీటి రంగా కూతురు.. వైసీపీలో జాయిన్ అవుతారా?

    ఏపీలో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వంగవీటి రంగా కూతురు రాజకీయాల్లో వస్తానని ప్రకటించారు.

    Published on: Nov 16, 2025 5:08 PM IST
    By Anand Sai
    వంగవీటి కుటుంబం నుంచి మరో వ్యక్తి రాజకీయ అరంగేట్రానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వంగవీటి రంగా కుమార్తె ఆశా కిరణ్ రాజకీయాలపై స్పష్టమైన ఆసక్తిని కనబరిచారు. విజయవాడలోని రంగా విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఆమె తన రాబోయే రాజకీయ ప్రవేశం గురించి చెప్పారు.

    రాజకీయాల్లోకి వంగవీటి రంగా కూతురు
    రాజకీయాల్లోకి వంగవీటి రంగా కూతురు

    తాను ఇప్పుడు అధికారిక ప్రకటన చేయడం లేదని, తర్వాత ప్రకటిస్తానని ఆశా కిరణ్ మీడియాకు చెప్పారు. రంగా ఆదర్శాలను అనుసరించాలని, ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని అన్నారు. దాదాపు దశాబ్దం పాటు ప్రజా జీవితానికి దూరంగా ఉన్న తర్వాత క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నారు.

    తన సోదరుడు వంగవీటి రాధాతో తనకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవని, ఆయన మద్దతు తనకు ఉందని తాను నమ్ముతున్నానని ఆశా అన్నారు. వేర్వేరు రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు, కానీ అది వారి సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేయదని ఆమె అన్నారు. రాధా, రంగా మిత్ర మండలి సభ్యులకు తాను అండగా నిలుస్తానని కూడా ఆమె హామీ ఇచ్చారు.

    రంగా మిత్ర మండలి సీనియర్ సభ్యులతో సంప్రదించిన తర్వాతే ఏ రాజకీయ పార్టీలో చేరాలో నిర్ణయిస్తానని ఆశా కిరణ్ అన్నారు. వారి ఆహ్వానం మేరకు పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటానని చెప్పారు. రంగా ఆశయ సాధన కోసం కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు ఆశా కిరణ్. ప్రజా జీవితానికి కొంతకాలంగా తాను దూరంగా ఉన్నానన్నారు. ఇకపై తన జర్నీ పూర్తిగా ప్రజలతోనేనని చెప్పారు. రాధా, రంగా మిత్ర మండలి మధ్య కొంత గ్యాప్ వచ్చిందని, ఆ గ్యాప్ ఫుల్ ఫిల్ చేయడానికి తాను రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నానని వివరించారు.

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో వంగవీటి రంగాది ప్రత్యేకమైన స్థానం. ఆయన బలమైన కాపు సామాజిక వర్గ నాయకుడిగా ఎదిగి 1985లో విజయవాడ సెంట్రల్ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 1988లో ఆయన హత్య తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. ఆయన కుమారుడు రాధా తరువాత రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. తరువాత వివిధ పార్టీల నుండి పోటీ చేశారు. ప్రస్తుతం టీడీపీలో ఉన్నారు.

    చాలా సంవత్సరాలు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న ఆశా కిరణ్ ఇప్పుడు తిరిగి వెలుగులోకి వస్తున్నారు. ఆమె ఇంకా ధృవీకరించనప్పటికీ, వైసీపీలో చేరవచ్చని రాజకీయ వర్గాలు ఇప్పటికే ఊహాగానాలు చేస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై ఆశా కిరణ్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

    News/Andhra Pradesh/రాజకీయాల్లోకి వంగవీటి రంగా కూతురు.. వైసీపీలో జాయిన్ అవుతారా?
