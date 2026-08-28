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Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఈ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉంది.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఏంటో తెలుసా?

Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఓ బాలీవుడ్ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉండటం ఆసక్తి రేపుతోంది. అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన జోధా అక్బర్ మూవీ షూటింగ్ సందర్భంగా మొదలైన ఈ సాంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండటం విశేషం. ఇంతకీ ఆ నటుడెవరో చూడండి.

Published on: Aug 28, 2026, 18:42:20 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Aishwarya Rai Rakhi: బాలీవుడ్ సుందరి ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్‌కు సొంత అన్నయ్య ఆదిత్య రాయ్ ఉన్నప్పటికీ.. ఆమె ప్రతీ ఏటా రాఖీ పౌర్ణమి వేళ ఓ స్టార్ హీరోకి నిష్టగా రాఖీ కడుతుంటారు. సరిగ్గా 18 ఏళ్ల క్రితం ఒక సినిమా షూటింగ్ సెట్స్‌లో మొదలైన ఈ అరుదైన అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండటం విశేషం. ఆ హీరో ఎవరో కాదు.. పాన్-ఇండియా వ్యాప్తంగా 'రియల్ హీరో'గా పేరుతెచ్చుకున్న సోనూ సూద్.

Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఈ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉంది.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఏంటో తెలుసా?
Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఈ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉంది.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఏంటో తెలుసా?

జోధా అక్బర్ సెట్స్‌లో చిగురించిన అనుబంధం

2008లో అశుతోష్ గోవారికర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన చారిత్రాత్మక చిత్రం 'జోధా అక్బర్' (Jodhaa Akbar) సెట్స్‌లో ఈ ఇద్దరి బంధం మొదలైంది. ఈ సినిమాలో హృతిక్ రోషన్ అక్బర్ పాత్ర చేయగా, ఐశ్వర్య రాయ్ 'జోధా బాయి'గా, సోనూ సూద్ ఆమె సోదరుడు 'సుజామల్' పాత్రలో నటించారు.

ఈ పీరియాడిక్ ఎపిక్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలోనే రాఖీ పండుగ రావడంతో.. ఐశ్వర్య రాయ్ స్వయంగా సోనూ సూద్‌కి సెట్స్‌లోనే మొదటిసారి రాఖీ కట్టారు. ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు ప్రతీ ఏటా రాఖీ పౌర్ణమి రోజున సోనూ సూద్‌కి రాఖీ పంపించడం లేదా స్వయంగా కట్టడం ఐశ్వర్య అలవాటుగా మార్చుకున్నారు.

"మా పా అమితాబ్‌ను గుర్తుచేశారు" - ఐశ్వర్య ఎమోషనల్

ఈ అరుదైన బంధం వెనుక ఉన్న ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని సోనూ సూద్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. 'జోధా అక్బర్' షూటింగ్ ప్రారంభంలో ఐశ్వర్య రాయ్ చాలా సైలెంట్‌గా, ఎవరితోనూ ఎక్కువ కలవకుండా రిజర్వ్‌డ్‌గా ఉండేవారట.

అయితే ఒక ఇంటెన్స్ సీన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఐశ్వర్య నేరుగా సోనూ సూద్ దగ్గరకు వచ్చి, "మీరు నటిస్తుంటే మా మామయ్య (అమితాబ్ బచ్చన్) గుర్తుకొస్తున్నారు" అని చెప్పారు. ఆ ఒక్క మాటతో వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం పూర్తిగా మారిపోయింది. నాటి నుంచి ఐశ్వర్య ఆయనను ఆప్యాయంగా 'భాయ్ సాబ్' అని పిలవడం ప్రారంభించారు.

బచ్చన్ ఫ్యామిలీతో సోనూ సూద్ స్పెషల్ బాండింగ్

సోనూ సూద్ బంధం కేవలం ఐశ్వర్య రాయ్‌తోనే ఆగిపోలేదు. బచ్చన్ ఫ్యామిలీలోని ఇతర సభ్యులతో కూడా ఆయనకు అత్యంత సాన్నిహిత్యం ఉంది. బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్‌తో కలిసి సోనూ సూద్ 'బుడ్డా హోగా తేరా బాప్' సినిమాలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు.

అలాగే ఐశ్వర్య భర్త, నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్‌తో కలిసి మణిరత్నం క్లాసిక్ 'యువ' తో పాటు ఫరా ఖాన్ బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీ 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' సినిమాల్లో నటించారు. అభిషేక్, సోనూ సూద్ రియల్ లైఫ్‌లో కూడా మంచి స్నేహితులు.

రియల్ హీరోగా సోనూ సూద్.. గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా ఐశ్వర్య

తెలుగులో 'అరుంధతి' (పశుపతి పాత్ర), 'దూకుడు', 'జూలాయి', 'ఏక్ నిరంజన్' లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలతో విలన్‌గా మెప్పించిన సోనూ సూద్.. కోవిడ్ సమయంలో వేలాది మందికి సాయం చేసి దేశమంతటా 'రియల్ హీరో'గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

మరోవైపు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా, రీసెంట్‌గా 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' (PS-1, PS-2) సినిమాల్లో నందిని పాత్రతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని అందుకున్నారు. 18 ఏళ్లు గడిచినా వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న ఈ పవిత్రమైన రాఖీ బంధం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్‌గా నిలిచింది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఈ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉంది.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఏంటో తెలుసా?
Home/Entertainment/Aishwarya Rai Rakhi: ఐశ్వర్య రాయ్ 18 ఏళ్లుగా ఈ నటుడికి రాఖీ కడుతూనే ఉంది.. వీళ్ల మధ్య బాండింగ్ ఏంటో తెలుసా?
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