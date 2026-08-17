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    Allu Arjun DC Review: ఇదో తమిళ క్లాసిక్.. నా డైరెక్టర్ అయితే సూపర్: డీసీ మూవీకి అల్లు అర్జున్ రివ్యూ

    Allu Arjun DC Review: అల్లు అర్జున్ తన నెక్ట్స్ మూవీ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ నటించిన డీసీ మూవీకి రివ్యూ ఇచ్చాడు. ఈ సినిమాను ఓ తమిళ క్లాసిక్ గా అభివర్ణించాడు. అంతేకాదు లోకేష్ నటనను కూడా మెచ్చుకున్నాడు.

    Published on: Aug 17, 2026, 14:24:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Allu Arjun DC Review: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రీసెంట్‌గా రిలీజైన తమిళ థ్రిల్లర్ మూవీ 'డీసీ' (DC) చూసి సోషల్ మీడియా వేదికగా తన రియాక్షన్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ సినిమాను ఒక అద్భుతమైన "తమిళ క్లాసిక్" అని వర్ణించిన బన్నీ.. ప్రతి ఒక్క సినిమా ప్రేమికుడు తప్పకుండా చూడాల్సిన మాస్టర్‌పీస్ అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా డైరెక్టర్‌గా సౌత్ ఇండియాను ఏలుతున్న లోకేష్ కనకరాజ్ నటుడిగా చేసిన మ్యాజిక్ చూసి తాను ఎంతగానో ఇంప్రెస్ అయినట్లు వెల్లడించారు.

    Allu Arjun DC Review: ఇదో తమిళ క్లాసిక్.. నా డైరెక్టర్ అయితే సూపర్: డీసీ మూవీకి అల్లు అర్జున్ రివ్యూ
    Allu Arjun DC Review: ఇదో తమిళ క్లాసిక్.. నా డైరెక్టర్ అయితే సూపర్: డీసీ మూవీకి అల్లు అర్జున్ రివ్యూ

    'సినిమా కవితలా ఉంది'.. టీమ్‌పై బన్నీ ప్రశంసలు

    డీసీ మూవీపై తన పోస్ట్ షేర్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. "డీసీ మూవీ చూశాను. ఇదొక తమిళ క్లాసిక్. సినిమాను ఆస్వాదించే ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా చూడాలి. కళను అర్థం చేసుకునే వారికి ఇదొక కవిత లాంటిది" అని సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు.

    దర్శకుడు అరుణ్ మాథేశ్వరన్ వర్క్ పట్ల అత్యున్నత గౌరవం వ్యక్తంచేసిన బన్నీ, 'రోకీ', 'సాని కాగితం', 'కెప్టెన్ మిల్లర్' సినిమాల తర్వాత అరుణ్ మరో అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారని కొనియాడారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లిందని, ఆయన ఒక "అబ్సల్యూట్ మాస్టర్ బూస్టర్" అని అభినందించారు.

    లోకేష్ కనకరాజ్ డెబ్యూ యాక్టింగ్.. బన్నీ కామెంట్స్ వైరల్

    ఈ సినిమాలో మెయిన్ లీడ్‌గా నటించిన డైరెక్టర్ లోకేష్ కనకరాజ్ పెర్ఫార్మెన్స్‌పై అల్లు అర్జున్ ప్రత్యేకంగా కామెంట్ చేయడం టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. హీరోయిన్ వామికా గబ్బితో పాటు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తమ రోల్స్‌లో జీవించేశారని, ఈ ప్రాజెక్ట్‌కి హీరో, నా డైరెక్టర్ లోకేష్ మెయిన్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్‌గా నిలిచారని మెచ్చుకున్నారు.

    లోకేష్ కనకరాజ్ ఇప్పటికే 'ఖైదీ', 'విక్రమ్', 'లియో' సినిమాలతో లోకేష్ కనకరాజ్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (LCU) క్రియేట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ల పాలిట గోల్డ్ మైన్‌గా మారారు. అలాంటి స్టార్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు కెమెరా ముందుకు వచ్చి హీరోగా తనలోని కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించడం, దానికి బన్నీ కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది.

    అల్లు అర్జున్ - లోకేష్ కాంబినేషన్ మూవీపై పెరిగిన అంచనాలు

    ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వంలో దాదాపు 700 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న 'రాకా' మూవీ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ తర్వాత అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌ను లోకేష్ కనకరాజ్‌తో చేయబోతున్నారనే వార్తలు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.

    తమ కాంబినేషన్ మూవీ సెట్స్ మీదకి వెళ్లడానికి ముందే లోకేష్ నటనను బన్నీ ఇలా ఓపెన్‌గా అభినందించడం వారి మధ్య ఉన్న మంచి బాండింగ్‌ను చూపిస్తోంది. గతంలో సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు కూడా 'డీసీ' సినిమాను చూసి అరుణ్ మాథేశ్వరన్ మేకింగ్, లోకేష్ యాక్టింగ్‌ను ప్రశంసిస్తూ ట్వీట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

    సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్ నిర్మించిన ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. బన్నీ ఇచ్చిన ఈ విపరీతమైన ఎలివేషన్‌తో ఇప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా ఈ 'డీసీ' మూవీపై విపరీతమైన ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

    లోకేష్ కనగరాజ్ డీసీ మూవీపై అల్లు అర్జున్ రివ్యూ
    లోకేష్ కనగరాజ్ డీసీ మూవీపై అల్లు అర్జున్ రివ్యూ
    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Allu Arjun DC Review: ఇదో తమిళ క్లాసిక్.. నా డైరెక్టర్ అయితే సూపర్: డీసీ మూవీకి అల్లు అర్జున్ రివ్యూ
    Home/Entertainment/Allu Arjun DC Review: ఇదో తమిళ క్లాసిక్.. నా డైరెక్టర్ అయితే సూపర్: డీసీ మూవీకి అల్లు అర్జున్ రివ్యూ
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