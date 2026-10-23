OTT Crime Thriller: కార్ల దొంగతనం నుంచి అతిపెద్ద నేర సామ్రాజ్యం వరకు.. ఈరోజు ఓటీటీలోకి వచ్చిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలా ఉంది?
OTT Crime Thriller: ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈరోజు విడుదలైన సరికొత్త క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'చార్ యార్' (Chaar Yaar). అప్పు తీర్చడానికి మొదలుపెట్టిన కార్ల దొంగతనం.. నలుగురు కుర్రాళ్లను ముంబై నేర సామ్రాజ్యంలో ఎలా గ్యాంగ్స్టర్లుగా మార్చిందనేది ఈ సిరీస్ కథాంశం.
OTT Crime Thriller: క్రైమ్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్కు పర్ఫెక్ట్ కామెడీ డోస్ తోడైతే వచ్చే వినోదమే వేరు. వీకెండ్లో బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఓ మంచి వెబ్ సిరీస్ కోసం చూస్తున్న ఓటీటీ ప్రియుల ముందుకు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో తీసుకువచ్చిన లేటెస్ట్ సిరీస్ 'చార్ యార్' (Chaar Yaar). ప్రసిద్ధ యూట్యూబర్, డిజిటల్ క్రియేటర్ పూరవ్ ఝా ప్రధాన నటుడిగా డిజిటల్ తెరకు పరిచయమైన ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుందో, బింజ్ వాచ్ చేయవచ్చో లేదో పూర్తి వివరాలతో కూడిన రివ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం.
చార్ యార్ స్టోరీ ఏంటి.. వాళ్లు గ్యాంగ్స్టర్లు ఎలా మారారు?
ఈ చార్ యార్ వెబ్ సిరీస్ కథ అంతా ముంబై నగరంలో నివసించే నలుగురు సాధారణ మిడిల్ క్లాస్ స్నేహితులు.. జై (ప్రేరక్ మెహతా), టోనీ (సైఖిబ్ అయ్యూబ్), సాహిల్ (పూరవ్ ఝా), సమీర్ (నమన్ జైన్) ల చుట్టూ తిరుగుతుంది. అత్యవసరంగా రూ. 10 లక్షల డబ్బు అవసరం పడటంతో, ఈ నలుగురు మిత్రులు ఈజీగా డబ్బు సంపాదించేందుకు కార్ల దొంగతనం అనే అడ్డదారిని ఎంచుకుంటారు.
అయితే వీరు చేసే వరుస కార్ల దొంగతనాలు అనుకోకుండా ముంబైలోనే మోస్ట్ వాంటెడ్ గ్యాంగ్స్టర్ ఇంతియాజ్ ఇంజనీర్ (సికందర్ ఖేర్) కంట పడతాయి. దాంతో ఈ నలుగురిని తన నెట్వర్క్లోకి లాక్కుంటాడు ఇంతియాజ్. మొదట భయంతో, అనివార్య పరిస్థితిలో నేరప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళు.. ఆ తర్వాత తమ తెలివితేటలతో ముంబై పోలీసులకే సవాల్ విసిరే స్థాయికి ఎదుగుతారు.
మరోవైపు లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏఎస్ఐ సుమతి భాలేరావ్ (సయీ తమ్హంకర్) జై నేతృత్వంలోని ఈ గ్యాంగ్ను పట్టుకోవడానికి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మిగిలిన కథ.
చార్ యార్ ఎలా ఉందంటే?
మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లుగా రూపొందిన ఈ చార్ యార్ వెబ్ సిరీస్ మొదటి ఎపిసోడ్ నుంచే ప్రేక్షకులను కథలోకి తీసుకెళ్తుంది. హై-వోల్టేజ్ షూటౌట్ సీన్తో ప్రారంభమై, ఆ వెంటనే "ఇది కేవలం ట్రైలర్ మాత్రమే.. అసలు కథ ముందు ఉంది" అనే వాయిస్ ఓవర్తో గ్రిప్పింగ్ నరేషన్ ప్రారంభమవుతుంది.
దర్శకుడు ముంబై నేటివిటీని, ఆ నగరంలోని యాసను, కార్ల దొంగతనం వెనుక ఉండే మాఫియా నెట్వర్క్ను అత్యంత నిశితంగా తెరకెక్కించారు. ఒకవైపు ఉత్కంఠ రేకెత్తించే క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ నడుస్తుంటే, మరోవైపు నలుగురు స్నేహితుల మధ్య ఉండే హాస్యం ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పూయిస్తుంది. అటు పురుషాధిక్య పోలీస్ వ్యవస్థలో ఒక మహిళా అధికారిగా ఏఎస్ఐ భాలేరావ్ ఎదుర్కొనే అవమానాలు, తన సీనియర్లు ఆమెను తక్కువ అంచనా వేసినప్పటికీ శ్రమించి నిజాలను వెలికితీసే సన్నివేశాలు ఆలోచింపజేస్తాయి.
ఈ సిరీస్ మొదటి 5 ఎపిసోడ్లు అత్యంత వేగంగా, సీట్ ఎడ్జ్ డ్రామాగా సాగుతాయి. అయితే 6వ ఎపిసోడ్కు వచ్చేసరికి కథ కాస్త సాగదీసినట్లు అనిపించినప్పటికీ, క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లు మళ్లీ మునుపటి వేగాన్ని అందుకుని ప్రేక్షకులకు సంతృప్తికరమైన అనుభూతిని ఇస్తాయి.
నటీనటుల నటన అదుర్స్
డిజిటల్ క్రియేటర్ నుంచి నటుడిగా మారిన పూరవ్ ఝా (సాహిల్) తన పాత్రలో ఒదిగిపోయి అద్భుతమైన నటనను కనబరిచారు. జై గా నటించిన ప్రేరక్ మెహతా, టోనీగా సైఖిబ్ అయ్యూబ్, సమీర్గా నమన్ జైన్ తమ నటనతో నలుగురు మిత్రుల మధ్య ఉండే బలమైన బాండింగ్ను కళ్లకు కట్టారు.
ఇక సపోర్టింగ్ రోల్స్ చేసిన సీనియర్ నటులు సయీ తమ్హంకర్, సికందర్ ఖేర్, చుంకీ పాండే, రాజేష్ తైలాంగ్, దిబ్యేందు భట్టాచార్యలు సిరీస్కు ప్రధాన పిల్లర్లుగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా డైనమిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా సయీ తమ్హంకర్ నటన, నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్గా సికందర్ ఖేర్ లుక్ అండ్ మాడ్యులేషన్ సిరీస్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి.
మీరు ఈ వీకెండ్లో ఒక మంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్, కామెడీతో కూడిన వెబ్ సిరీస్ చూడాలనుకుంటే 'చార్ యార్' మీకు పర్ఫెక్ట్ చాయిస్. ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగే కథనం, అద్భుతమైన నటన, గ్రిప్పింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ దీని సొంతం. తప్పకుండా మీ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోవాల్సిన వెబ్ సిరీస్ ఇది. అయితే కేవలం హిందీ ఆడియో, ఇంగ్లిష్ సబ్ టైటిల్స్ తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More