Ashu Reddy: అషు రెడ్డి బెదిరించింది.. అందుకే కేసు పెట్టాను.. ఏడాదిగా సాగుతోంది.. ఇల్లు, డబ్బు తిరిగివ్వమన్నా: ధర్మేంద్ర
Ashu Reddy: నటి అషు రెడ్డి తనను మానసికంగా వేధించడమే కాకుండా, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసిందని బాధితుడు ధర్మేంద్ర ఆరోపించారు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేసిందని, దీనిపై పోలీసులకు అన్ని ఆధారాలు సమర్పించామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
Ashu Reddy: బిగ్ బాస్ ఫేమ్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అషు రెడ్డి చుట్టూ వివాదాల ముసురు పెరుగుతోంది. తనను పెళ్లి పేరుతో నమ్మించి, కోట్లాది రూపాయల ఆస్తులు, నగదు తీసుకుని ఇప్పుడు బెదిరింపులకు దిగుతోందంటూ ధర్మేంద్ర అనే వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో సంచలనం రేపుతోంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ధర్మేంద్ర మాట్లాడిన ఓ ఆడియో క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పెళ్లి పేరుతో రెండేళ్ల మోసం
గత రెండేళ్లుగా అషు రెడ్డితో తనకు పరిచయం ఉందని, పెళ్లి చేసుకుంటానన్న నమ్మకంతోనే ఆమె అడిగినవన్నీ సమకూర్చానని ధర్మేంద్ర తెలిపారు. ఏడాదిగా ఇదంతా సాగుతోందని, ఇప్పుడెలా బయటకు వచ్చిందో తెలియని అన్నారు.
"అషు రెడ్డి కోసం బంగారం కొన్నాను. ఆమె కోరిక మేరకు ఇల్లు కూడా కొనిపించాను. కానీ తీరా పెళ్లి ప్రస్తావన వచ్చేసరికి ఆమె మాట మార్చింది. పెళ్లి చేసుకోనని తెగేసి చెప్పింది. సరే పెళ్లి చేసుకోనప్పుడు నేను పెట్టిన ఖర్చు, కొనిచ్చిన ఆస్తులు తిరిగి ఇచ్చేయమని అడిగితే అసలు రంగు బయటపెట్టింది" అని బాధితుడు ధర్మేంద్ర ఆ ఆడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అప్పులు చేసి మరీ ఇచ్చాను
కేవలం తన దగ్గర ఉన్న సొమ్ము మాత్రమే కాకుండా అషు రెడ్డి అవసరాల కోసం బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకున్నానని ధర్మేంద్ర వివరించారు. తన తండ్రితో కలిసి బయట వ్యక్తుల దగ్గర కూడా అప్పులు చేసి ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చామన్నారు.
"ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు తిరిగి అడిగితే నన్ను, మా నాన్నను భయపెట్టడం మొదలుపెట్టింది. వేధింపులు మితిమీరిపోవడంతోనే మా నాన్న పోలీసులను ఆశ్రయించి కేసు పెట్టారు. మేము చట్టబద్ధంగానే పోరాటం చేస్తున్నాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల వద్ద పక్కా ఆధారాలు
ఈ వ్యవహారంలో పోలీసులు రెండు, మూడు నెలలపాటు ప్రాథమిక విచారణ జరిపి, ఆధారాలు ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్నాకే ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) నమోదు చేశారని ధర్మేంద్ర గుర్తు చేశారు. పోలీసులకు సమర్పించిన ఆధారాల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు, వాట్సాప్ చాట్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఈ వివాదాన్ని బయట సెటిల్ చేసుకునేందుకు అషు రెడ్డి మధ్యవర్తుల ద్వారా ప్రయత్నించిందని, కానీ తాము న్యాయం కోసమే నిలబడ్డామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అషు రెడ్డి అతనికి పంపిన ఆడియో క్లిప్ కూడా వైరల్ అయిన విషయం తెలిసిందే.
అందులో తనకు మే వరకు టైమ్ ఇస్తే రూ.కోటిన్నర సెటిల్ చేస్తానని, మిగిలినవి తర్వాత ఇస్తానని, కాదంటే వేధిస్తున్నావని కేసు పెడతానని అషు రెడ్డి వార్నింగ్ ఇవ్వడం వినొచ్చు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.