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Kavya Kalyanram: కాల భైరవతో రిలేషన్షిప్ కన్ఫమ్ చేసిన బలగం హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్.. ఇన్‌స్టా పోస్ట్ వైరల్

Kavya Kalyanram Kala Bhairava: రూమర్లకు తెరదించుతూ సంగీత దర్శకుడు కాల భైరవతో తన ప్రేమ బంధాన్ని నటి కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ ధ్రువీకరించారు. "ఐ ఫౌండ్ మై ఎల్లో పేపర్ డైసీ" అంటూ కాల భైరవతో దిగిన రొమాంటిక్ పిక్స్‌ను కావ్య ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. 

Published on: Aug 31, 2026, 16:00:00 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
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Kavya Kalyanram Kala Bhairava: టాలీవుడ్‌లో మరో క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అధికారికంగా బయటపడింది. గడిచిన కొన్ని రోజులుగా సినీ వర్గాల్లో ప్రచారంలో ఉన్న రూమర్లకు ముగింపు పలుకుతూ 'బలగం' హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్, ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు, ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి కుమారుడైన కాల భైరవ (Kaala Bhairava)తో తన ప్రేమను ధ్రువీకరించారు.

Kavya Kalyanram: కాల భైరవతో రిలేషన్షిప్ కన్ఫమ్ చేసిన బలగం హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్.. ఇన్‌స్టా పోస్ట్ వైరల్
Kavya Kalyanram: కాల భైరవతో రిలేషన్షిప్ కన్ఫమ్ చేసిన బలగం హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్.. ఇన్‌స్టా పోస్ట్ వైరల్

సోషల్ మీడియా వేదికగా వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న క్యూట్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ తన లవ్ లైఫ్ అప్‌డేట్‌ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. దీంతో కాల భైరవ - కావ్య జంటకు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

'ఎల్లో పేపర్ డైసీ లభించింది'.. హృదయానికి హత్తుకునే పోస్ట్

కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో కాల భైరవతో ఉన్న ప్రత్యేక ఫొటోలను పోస్ట్ చేశారు. ఈ పోస్ట్‌కు ఆమె జోడించిన క్యాప్షన్ నెటిజన్ల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. "లైఫ్ అప్‌డేట్: నాకు నా ‘ఎల్లో పేపర్ డైసీ’ దొరికింది. మన జీవితంలోకి కొందరు వ్యక్తులు వచ్చాక.. మనం దేవుడికి అత్యంత ప్రియమైన వాళ్లమని అనిపిస్తుంది. సరైన వ్యక్తి మన జీవితంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు, ప్రతిదీ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది" అని రాసుకొచ్చారు.

అంతేకాకుండా.. "నా సాధారణ రోజులను కూడా అందంగా మార్చి, నన్ను ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అదృష్టవంతురాలిగా మార్చినందుకు ధన్యవాదాలు. 'వద్దు' అని చెప్పినా కూడా నాకు డైట్ కోక్ కావాలని నీకు తెలిసిన ఈ బంధం ఇలాగే ఎన్నో ఏళ్లు సాగాలని కోరుకుంటున్నాను" అంటూ కాల భైరవపై తనకున్న కేరింగ్ అండ్ లవ్‌ను వ్యక్తపరిచారు.

బాలనటి నుంచి స్టార్ హీరోయిన్‌గా కావ్య.. హిట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా కాల భైరవ

కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా 'గంగోత్రి', 'ఠాగూర్', 'బాలు' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల్లో నటించి అలరించారు. ఆ తర్వాత 'మసూదా' చిత్రంతో హీరోయిన్‌గా రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చి, 'బలగం' సినిమాతో ఘన విజయాన్ని అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.

మరోవైపు కాల భైరవ టాలీవుడ్‌లోని ప్రతిభావంతులైన సంగీత దర్శకుల్లో ఒకరిగా రాణిస్తున్నారు. 'మత్తు వదలరా', 'కార్తికేయ 2' వంటి చిత్రాలకు అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించడమే కాకుండా, 'ఆర్ఆర్ఆర్' (RRR) చిత్రంలోని 'నాటు నాటు' పాటను పాడి అంతర్జాతీయ ఆస్కార్ వేదికపై భారతదేశ కీర్తిని చాటారు.

పెళ్లి ఎప్పుడు? నెటిజన్లలో పెరిగిన ఉత్కంఠ

ఈ లవ్ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో నిమిషాల్లోనే వైరల్‌గా మారింది. సినీ ప్రముఖులు, శ్రేయోభిలాషులు, అభిమానులు ఈ కొత్త జంటకు కామెంట్ల రూపంలో అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. తమ బంధాన్ని అధికారికం చేయడంతో, వీరి వివాహం ఎప్పుడు ఉండబోతుందనే దానిపై ఇప్పుడు నెటిజన్లలో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Kavya Kalyanram: కాల భైరవతో రిలేషన్షిప్ కన్ఫమ్ చేసిన బలగం హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్.. ఇన్‌స్టా పోస్ట్ వైరల్
Home/Entertainment/Kavya Kalyanram: కాల భైరవతో రిలేషన్షిప్ కన్ఫమ్ చేసిన బలగం హీరోయిన్ కావ్య కళ్యాణ్‌రామ్.. ఇన్‌స్టా పోస్ట్ వైరల్
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