OTT Tamil: ఓటీటీలోకి తెలుగులో విజయ్ సేతుపతి బ్లాక్బస్టర్ తమిళ కామెడీ మూవీ.. క్రిమినల్ను బాత్రూమ్లో లాక్ చేసే పిల్లాడు
OTT Tamil: వర్సటైల్ యాక్టర్ 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి కథానాయకుడిగా నటించిన తమిళ ఫీల్-గుడ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'బత్తా' (Baththa) ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix) లో అక్టోబర్ 29 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Tamil: వైవిధ్యమైన పాత్రలతో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్న తమిళ నటుడు, 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి (Vijay Sethupathi). విలక్షణమైన కథాంశాలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకులను అలరించే ఆయన లేటెస్ట్ ఫీల్-గుడ్ డ్రామా 'బత్తా' (Baththa). థియేటర్లలో విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ వీక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
ఈ చిత్ర డిజిటల్ హక్కులను ప్రముఖ దిగ్గజ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) దక్కించుకుంది. ఈ పండుగ సీజన్ కానుకగా అక్టోబర్ 29 నుంచి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్కు తీసుకువస్తున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల డబ్బింగ్ వెర్షన్లు ఏకకాలంలో ఓటీటీ ఆడియెన్స్ కు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
బత్తా.. 5 భాషల్లో గ్రాండ్ డిజిటల్ ఎంట్రీ
బత్తా మూవీ అక్టోబర్ 1న థియేటర్లలో రిలీజైంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయం సాధించింది. అంతేకాదు ఐఎండీబీలో ఏకంగా 9.1 రేటింగ్ సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. ఓ మంచి ఫీల్ గుడ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ గా ఈ సినిమాను తమిళ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు.
అయితే పాన్-ఇండియా స్థాయిలో విజయ్ సేతుపతికి ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ సినిమాను కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా డబ్బింగ్ చేసి ఏకకాలంలో విడుదల చేస్తున్నారు. దీనితో తెలుగు ఓటీటీ ప్రియులు కూడా తమ సొంత భాషలో ఈ క్లాసిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఈ చిత్రానికి బాలాజీ తరణీధరన్ (Balaji Tharaneetharan) దర్శకత్వం వహించారు. గతంలో విజయ్ సేతుపతితో 'నడువుల కొంజమ్ పక్కత కానోమ్' వంటి మైండ్ బ్లాకింగ్ కామెడీ హిట్ను అందించిన ఈ కాంబినేషన్ మళ్లీ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత 'బత్తా' చిత్రం ద్వారా ఒకే వేదికపైకి రావడం విశేషం.
వినోదం, హృదయానికి హత్తుకునే కథాంశం
'బత్తా' మూవీ కథా నేపథ్యం అత్యంత సహజ సిద్ధమైన హాస్యంతో, మనుషుల అనుబంధాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఎదుర్కొనే విచిత్రమైన పరిస్థితులు, వాటిని అతడు తన అమాయకత్వం, తెలివితేటలతో ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనేది సినిమాలో ఎంతో వినోదాత్మకంగా చూపించారు. సబ్టైటిల్స్ లేదా డబ్బింగ్తో పనిలేకుండా ప్రతీ సగటు ప్రేక్షకుడికి కనెక్ట్ అయ్యే హ్యూమర్ ఈ సినిమాలో ఉండటం ప్రధాన బలం.
ఓ క్రిమినల్ ను 8 ఏళ్ల ఓ బాలుడు అనుకోకుండా ఓ బాత్రూమ్ లో వేసి తాళం వేస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలు, ఇద్దరి మధ్య ఏర్పడే బాండింగ్ చుట్టూ ఈ సినిమా తిరుగుతుంది.
విజయ్ సేతుపతి నటన, ఆయన మార్క్ కామెడీ టైమింగ్, సహజమైన డైలాగ్ డెలివరీ ఈ చిత్రానికి బలంగా నిలిచాయని సినిమాను చూసిన సినీ విమర్శకులు పేర్కొన్నారు. ఇటీవల కాలంలో థ్రిల్లర్లు, యాక్షన్ సినిమాల మోజులో పడి నిజమైన 'ఫీల్ గుడ్' అండ్ ఫ్యామిలీ కామెడీ చిత్రాలు తగ్గడంతో, 'బత్తా' లాంటి సినిమాలు ఓటీటీ వీక్షకులకు మంచి రిఫ్రెష్మెంట్ను ఇస్తాయి. అక్టోబర్ 29 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ చిత్రాన్ని మీ వాచ్లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేర్చుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More