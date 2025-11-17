బిగ్ బాస్ నుంచి ఇద్దరు సీరియల్ నటులు ఎలిమినేట్- నిఖిల్ నాయర్, గౌరవ్ గుప్తా రెమ్యూనరేషన్ ఇదే- ఇద్దరికీ 5 లక్షల తేడా!
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు నుంచి పదో వారం ఇద్దరు సీరియల్ నటులు నిఖిల్ నాయర్, గౌరవ్ గుప్తా ఎలిమినేట్ అయ్యారు. అక్టోబర్ 12న వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వీరిద్దరు ఒకేవారం డబుల్ ఎలిమినేషన్లో భాగంగా ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మరి వీరి రెమ్యూనరేషన్, ఎవరికి ఎంత ఎక్కువ అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 రణరంగం అన్నట్లుగానే సాగుతుంది. కంటెస్టెంట్ల ఆట తీరు ఎలా ఉన్న సీజన్లో మాత్రం ఊహించని ట్విస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అలా వరుసగా రెండు వారాలు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో డబుల్ ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకుంది.
డబుల్ ఎలిమినేషన్
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు పదో వారం కూడా డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. నాగార్జున వేసిన బిగ్ బాస్ బాంబ్ కారణంగా ఈ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని షాక్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే నిఖిల్ నాయర్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. బుల్లితెర సీరియల్ గృహలక్ష్మీతో పాపులర్ అయ్యాడు నిఖిల్ నాయర్.
గృహలక్ష్మీ సీరియల్లో
గృహలక్ష్మీ సీరియల్లో ప్రేమ్ పాత్రలో నిఖిల్ నాయర్ ఆకట్టుకున్నాడు. దాంతో నిఖిల్కు మంచి రెమ్యూనరేషన్ అందినట్లు సమాచారం. నిఖిల్ నాయర్ బిగ్ బాస్లో పాల్గొన్నందుకు వారానికి రూ. 2.5 లక్షల పారితోషికం ఇచ్చినట్లు టాక్. అక్టోబర్ 12న లాంచ్ అయిన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ 2.Oతో వైల్డ్ కార్డ్గా నిఖిల్ హౌజ్లోకి అడుగుపెట్టాడు.
5 వారాల రెమ్యూనరేషన్
ఈ లెక్కన ఐదు వారాల పాటు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9లో నిఖిల్ ఉన్నాడు. అంటే, 5 వారాలకు గాను నిఖిల్ నాయర్ రూ. 12.5 లక్షలు బిగ్ బాస్ ద్వారా సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. నిఖిల్ లాగే అక్టోబర్ 12న వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టిన మరో సీరియల్ నటుడు గౌరవ్ గుప్తా.
గీత ఎల్ఎల్బీ సీరియల్తో
గీత ఎల్ఎల్బీ సీరియల్తో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న గౌరవ్ గుప్తాకు వారానికి రూ. 1.5 లక్ష పారితోషికం ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అంటే, వారం రెమ్యూనరేషన్ను బట్టి చూస్తే గౌరవ్కు నిఖిల్ కంటే లక్ష రూపాయలు తక్కువ అని తెలుస్తోంది.
నిఖిల్ నాయర్ కంటే
నిఖిల్ లాగే బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు హౌజ్లో ఐదు వారాలు ఉన్న గౌరవ్ గుప్తా మొత్తంగా ఏడున్నర లక్షల రూపాయలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇలా మొత్తం సంపాదనను బట్టి చూస్తే నిఖిల్ నాయర్ కంటే గౌరవ్ గుప్తా రూ. 5 లక్షలు తక్కువ రెమ్యూనరేషన్ అందుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నాగార్జున ప్రశంసలు
కాకపోతే, నిఖిల్ నాయర్కు స్టేజీ మీదకు రాగానే ప్రశంసలు కురిశాయి. బాగా ఆడావంటూ హోస్ట్ నాగార్జున మెచ్చుకున్నారు. బీబీ రాజ్యంలో కెప్టెన్సీ టాస్క్లో నిఖిల్ నాయర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సంజన సపోర్ట్ చేసుంటే అతను ఎలిమినేట్ అయ్యేవాడు కాదు. నిఖిల్ను కాకుండా తనూజకు సపోర్ట్ చేసింది సంజన. దాంతో తనూజ కెప్టెన్సీ అయిన విషయం తెలిసిందే.
