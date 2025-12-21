Edit Profile
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఫినాలే లైవ్ అప్డేట్స్: స్టేజీ మీద టైటిల్ ట్రోఫీ-సింగర్ మంగ్లీ బాయిలోనా బల్లి పలికే సాంగ్ పర్మామెన్స్

    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Updated on: Dec 21, 2025 7:44:28 PM IST

    Bigg Boss Telugu 9 Winner And Runner Up Today Grand Finale Highlights: బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ ఎవరో ఇవాళ (డిసెంబర్ 21) జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలే ఈవెంట్‌లో తేలిపోనుంది. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు విన్నర్, ప్రైజ్ మనీ, రెమ్యూనరేషన్, గ్రాండ్ ఫినాలే గెస్ట్, వచ్చే స్టార్ సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Summary

    రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం అయిన బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే ఈవెంట్‌లో విజేత ఎవరో ప్రకటించనున్నారు.

    సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ఇవాళ అంటే డిసెంబర్ 21న ముగియనుంది.

    Follow all the updates here:
    Dec 21, 2025 7:44:28 PM IST

    సింగర్ మంగ్లీ డ్యాన్స్

    స్టేజీ మీదకు సింగర్ మంగ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ సాంగ్ బాయిలోన బల్లి పలికే పాటపై డ్యాన్స్ పర్ఫామెన్స్‌తో సింగర్ మంగ్లీ ఆకట్టుకుంది.

    Dec 21, 2025 7:43:00 PM IST

    టైటిల్ ట్రోఫీ

    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ట్రోఫీని అందరికి నాగార్జున చూపించారు. ఆ తర్వాత ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్‌తో ఎవరు విన్ అవుతారో గెస్ చేయమని నాగార్జున అడిగారు. ఒక్కొక్కరు ఒకరి పేరు చెప్పారు.

    Dec 21, 2025 7:38:58 PM IST

    నాగార్జున ఎంట్రీ

    బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రారంభమైపోయింది. స్టేజీ మీదకు నాగార్జున ఎంట్రీ ఇచ్చారు. టాప్ 5 ఫైనలిస్టుల తల్లిదండ్రులతో నాగ్ మాట్లాడారు. ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు.

    Dec 21, 2025 7:38:00 PM IST

    ఇమ్మాన్యుయేల్ గురించి

    ‘జబర్దస్త్’ కమెడియన్‌గా అందరినీ నవ్వించే ఇమ్మాన్యుయేల్.. హౌస్‌లో తనదైన చతురతతో, వినోదాన్ని పంచుతూ టాప్ 5లో చోటు సంపాదించుకున్నారు.

    Dec 21, 2025 7:33:44 PM IST

    తనూజ పుట్టస్వామి గురించి

    బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ‘ముద్ద మందారం’ పార్వతిగా సుపరిచితురాలైన తనూజ, తన సహజమైన ఆటతో ఫైనలిస్టుగా నిలిచారు. ఈసారి లేడీ విన్నర్ అయ్యే అవకాశం ఆమెకు మెండుగా ఉంది.

    Dec 21, 2025 7:33:30 PM IST

    కల్యాణ్ పడాల గురించి

    ఆర్మీ సోల్జర్‌గా, సామాన్యుల కోటాలో అడుగుపెట్టిన కల్యాణ్.. తన నిజాయితీతో కోట్లాది మంది మనసు గెలుచుకున్నారు. ప్రస్తుతం విన్నర్ రేసులో ఆయన ముందు వరుసలో ఉన్నారు.

    Dec 21, 2025 7:33:15 PM IST

    105 రోజుల ప్రయాణం

    బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఉత్కంఠభరితమైన ముగింపుకు చేరుకుంది. 105 రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత కల్యాణ్ పడాల, పవన్, సంజనా గల్రానీ, తనూజ పుట్టస్వామి, మరియు ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫైనలిస్టులుగా నిలిచారు.

    Dec 21, 2025 7:33:00 PM IST

    తుది అంకానికి బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్

    తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో ‘బిగ్‌బాస్’ సీజన్ 9 ఇప్పుడు తుది అంకానికి చేరుకుంది. దాదాపు 15 వారాల పాటు సాగిన ఈ రసవత్తర పోరులో ఎంతో మంది కంటెస్టెంట్లు వచ్చి వెళ్లగా.. చివరికి ఐదుగురు మాత్రమే విజేత రేసులో నిలిచారు. కింగ్ నాగార్జున తనదైన శైలిలో నడిపించిన ఈ సీజన్, ఈసారి ఎన్నడూ లేనంత ఎమోషనల్ అప్‌స్ అండ్ డౌన్స్‌తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.

