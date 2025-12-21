బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఫినాలే లైవ్ అప్డేట్స్: స్టేజీ మీద టైటిల్ ట్రోఫీ-సింగర్ మంగ్లీ బాయిలోనా బల్లి పలికే సాంగ్ పర్మామెన్స్
Bigg Boss Telugu 9 Winner And Runner Up Today Grand Finale Highlights: బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 విన్నర్ ఎవరో ఇవాళ (డిసెంబర్ 21) జరిగే గ్రాండ్ ఫినాలే ఈవెంట్లో తేలిపోనుంది. బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు విన్నర్, ప్రైజ్ మనీ, రెమ్యూనరేషన్, గ్రాండ్ ఫినాలే గెస్ట్, వచ్చే స్టార్ సెలబ్రిటీలు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం అయిన బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు గ్రాండ్ ఫినాలే ఈవెంట్లో విజేత ఎవరో ప్రకటించనున్నారు.
సెప్టెంబర్ 7న ప్రారంభమైన బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ఇవాళ అంటే డిసెంబర్ 21న ముగియనుంది....Read More
సింగర్ మంగ్లీ డ్యాన్స్
స్టేజీ మీదకు సింగర్ మంగ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ సాంగ్ బాయిలోన బల్లి పలికే పాటపై డ్యాన్స్ పర్ఫామెన్స్తో సింగర్ మంగ్లీ ఆకట్టుకుంది.
టైటిల్ ట్రోఫీ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ట్రోఫీని అందరికి నాగార్జున చూపించారు. ఆ తర్వాత ఎక్స్ కంటెస్టెంట్స్తో ఎవరు విన్ అవుతారో గెస్ చేయమని నాగార్జున అడిగారు. ఒక్కొక్కరు ఒకరి పేరు చెప్పారు.
నాగార్జున ఎంట్రీ
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 గ్రాండ్ ఫినాలే ప్రారంభమైపోయింది. స్టేజీ మీదకు నాగార్జున ఎంట్రీ ఇచ్చారు. టాప్ 5 ఫైనలిస్టుల తల్లిదండ్రులతో నాగ్ మాట్లాడారు. ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు.
ఇమ్మాన్యుయేల్ గురించి
‘జబర్దస్త్’ కమెడియన్గా అందరినీ నవ్వించే ఇమ్మాన్యుయేల్.. హౌస్లో తనదైన చతురతతో, వినోదాన్ని పంచుతూ టాప్ 5లో చోటు సంపాదించుకున్నారు.
తనూజ పుట్టస్వామి గురించి
బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ‘ముద్ద మందారం’ పార్వతిగా సుపరిచితురాలైన తనూజ, తన సహజమైన ఆటతో ఫైనలిస్టుగా నిలిచారు. ఈసారి లేడీ విన్నర్ అయ్యే అవకాశం ఆమెకు మెండుగా ఉంది.
కల్యాణ్ పడాల గురించి
ఆర్మీ సోల్జర్గా, సామాన్యుల కోటాలో అడుగుపెట్టిన కల్యాణ్.. తన నిజాయితీతో కోట్లాది మంది మనసు గెలుచుకున్నారు. ప్రస్తుతం విన్నర్ రేసులో ఆయన ముందు వరుసలో ఉన్నారు.
105 రోజుల ప్రయాణం
బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఉత్కంఠభరితమైన ముగింపుకు చేరుకుంది. 105 రోజుల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత కల్యాణ్ పడాల, పవన్, సంజనా గల్రానీ, తనూజ పుట్టస్వామి, మరియు ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫైనలిస్టులుగా నిలిచారు.
తుది అంకానికి బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్
తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో ‘బిగ్బాస్’ సీజన్ 9 ఇప్పుడు తుది అంకానికి చేరుకుంది. దాదాపు 15 వారాల పాటు సాగిన ఈ రసవత్తర పోరులో ఎంతో మంది కంటెస్టెంట్లు వచ్చి వెళ్లగా.. చివరికి ఐదుగురు మాత్రమే విజేత రేసులో నిలిచారు. కింగ్ నాగార్జున తనదైన శైలిలో నడిపించిన ఈ సీజన్, ఈసారి ఎన్నడూ లేనంత ఎమోషనల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.