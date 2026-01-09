ప్రభాస్కు షాక్-చాలా తక్కువగా రాజాసాబ్ అడ్వాన్స్ టికెట్ బుకింగ్స్-సలార్లో మూడో వంతు, కల్కిలో సగమే!
ప్రభాస్ కు షాక్. భారీ అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'రాజా సాబ్' సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఆశించిన స్థాయిలో లేవు. ఆ టికెట్ సేల్స్ చూస్తే సలార్ లో మూడో వంతు, కల్కి 2898 ఏడీలో సగం మాత్రమే ఉన్నాయి.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘రాజా సాబ్’తో థియేటర్లలోకి వచ్చేశాడు. మాస్-యాక్షన్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జానర్ లోకి తిరిగి వచ్చాడు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నప్పటికీ, పాన్-ఇండియా స్థాయిలో ఆదరణ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ నంబర్లు ఇందుకు కారణం. ఈ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రభాస్ గత సినిమాలు కల్కి 2898 ఏడీ, సలార్ కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి.
రాజా సాబ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్
మారుతి దర్శకత్వం వహించిన 'రాజా సాబ్' తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు (జనవరి 9) రిలీజైంది. శుక్రవారం ఉదయం నాటికి, కేవలం తెలుగు భాషా వెర్షన్ కోసమే ఓపెనింగ్ రోజుకు 5 లక్షలకు పైగా టిక్కెట్లను విక్రయించింది.
అయితే, మిగిలిన నాలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్లు కలిపి కేవలం 70,000 టిక్కెట్లు మాత్రమే అమ్ముడుపోవడం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సక్నిల్క్ ప్రకారం 'రాజా సాబ్' తన ఓపెనింగ్ రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో రూ.15.31 కోట్ల గ్రాస్ ను నమోదు చేసింది. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్ నుంచే రూ.14 కోట్లు ఉండటం విశేషం.
కల్కిలో సగమే
ప్రభాస్ నటించిన ఇతర ఇటీవలి సినిమాలతో పోలిస్తే రాజా సాబ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ టికెట్ సేల్స్ సంఖ్యలు తక్కువగా ఉన్నాయి. 'కల్కి 2898 AD' తెలుగులో దాదాపు రూ.30 కోట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగ్ గ్రాస్ తో 11 లక్షల టిక్కెట్లు సేల్ అయ్యాయి. 'సలార్' ఏమో రూ.39 కోట్ల (17 లక్షల టిక్కెట్లు) తో ఇంకా మెరుగ్గా నిలిచింది. ప్రభాస్ అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమకు ఆశాజనకంగా ఉన్న ఏకైక అంశం ఏమిటంటే, హారర్ కామెడీ అయినందున 'రాజా సాబ్' కుటుంబ ప్రేక్షకులతో మెరుగ్గా రాణించగలదని భావిస్తున్నారు.
రాజా సాబ్ గురించి
మారుతి దర్శకత్వం వహించిన 'రాజా సాబ్' ఒక ఫాంటసీ హారర్ చిత్రం. ఇందులో ప్రభాస్, సంజయ్ దత్, మాళవిక మోహనన్, బొమన్ ఇరానీ, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, జరీనా వహాబ్ తదితరులు నటించారు. ఈ మూవీ జనవరి 9న రిలీజ్ అయింది. ఈ మూవీకి మిక్స్ డ్ టాక్ వస్తుంది. కొంతమంది వింటేజీ ప్రభాస్ లుక్ బాగుందని అంటుంటే, మరికొందరేమో వీఎఫ్ఎక్స్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.