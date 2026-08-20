Tollywood: కాపీ కొట్టడం తప్ప నీకేమొచ్చు? తెలుగు సినిమాలను తక్కువ చేసి మాట్లాడిన బాలీవుడ్ డైరెక్టర్పై ఫ్యాన్స్ ఫైర్
Tollywood: టాలీవుడ్ ను తక్కువ చేసి మాట్లాడిన బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు తెలుగు సినిమా ఫ్యాన్స్. తెలుగులో ఫ్లాపయిన సినిమాలంటూ ఓ నెటిజన్ చేసిన పోస్టుపై సిద్ధార్థ్ స్పందిస్తూ.. ఊప్స్ అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
Tollywood: బాలీవుడ్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన ఒక్క కామెంట్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఎన్టీఆర్ 'దేవర', పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ', ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్', రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' లాంటి బిగ్ స్టార్ సినిమాలన్నీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయ్యాయంటూ ఒక నెటిజన్ పెట్టిన పోస్ట్కి సిద్ధార్థ్ "Oops" అని కామెంట్ చేసి తెలుగు ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు.
కౌంటర్లు వర్సెస్ ట్రోల్స్.. సిద్ధార్థ్ను ఏకి పారేస్తున్న ఫ్యాన్స్
'పఠాన్', 'వార్' లాంటి యాక్షన్ హిట్స్ తీసిన సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ చేసిన ఈ 'ఊప్స్' కామెంట్ నెట్టింట గంటల వ్యవధిలోనే విపరీతంగా వైరల్ అయింది. వివాదం ముదరడంతో ఆయన వెంటనే ఆ పోస్ట్ను డిలీట్ చేసినప్పటికీ, టాలీవుడ్ అభిమానులు మాత్రం స్క్రోలింగ్ స్క్రీన్షాట్లతో ఆయనపై విపరీతమైన ట్రోలింగ్తో విరుచుకుపడుతున్నారు.
హృతిక్ రోషన్, దీపికా పదుకోన్లతో ఆయన తీసిన 'ఫైటర్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ అయినప్పుడు.. "ఇండియన్ ఆడియెన్స్ 90 శాతం మంది విమానాలు ఎక్కలేదు కాబట్టే సినిమాకి కనెక్ట్ కాలేదు" అంటూ ఆయన ఇచ్చిన లాజిక్ను నెటిజన్లు రీ-షేర్ చేస్తూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు. హాలీవుడ్ సీన్లను యథాతథంగా కాపీ కొట్టడం తప్ప నీకంటూ సొంత ఆలోచనలు లేవంటూ అభిమానులు కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు.
కల్కి 1000 కోట్లు, దేవర హిట్స్ చూడలేదా?
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సాధిస్తున్న గ్లోబల్ రికార్డులను గుర్తుచేస్తూ ఫ్యాన్స్ సిద్ధార్థ్ ఆనంద్కి గట్టిగానే బుద్ధి చెప్పారు. ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 ఏడీ' వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడమే కాకుండా.. 'దేవర', 'హనుమాన్', 'సరిపోదా శనివారం' లాంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద బిగ్గెస్ట్ కలెక్షన్లు సాధించాయని ప్రూఫ్లతో సహా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
రాబోయే రోజుల్లో షారుఖ్ ఖాన్తో నువ్వు తీస్తున్న 'కింగ్' సినిమాను ధైర్యముంటే ప్రభాస్ లేదా ఏదైనా తెలుగు బిగ్ మూవీకి పోటీగా రిలీజ్ చేసి చూడు.. అసలు సినిమా స్టామినా ఏంటో బాక్సాఫీస్ వద్ద చూపిస్తామంటూ నెటిజన్లు ఘాటుగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
షారుఖ్ ఖాన్ 'కింగ్' అప్డేట్స్.. క్రిస్మస్ 2026 రిలీజ్
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ప్రస్తుతం కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్తో 'కింగ్' (King) అనే పవర్ఫుల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. ప్రముఖ డైరెక్టర్ సుజోయ్ ఘోష్తో కలిసి సిద్ధార్థ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ద్వారా షారుఖ్ ఖాన్ కూతురు సుహానా ఖాన్ గ్రాండ్గా థియేట్రికల్ డెబ్యూ చేస్తోంది.
ఈ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఒక డేంజరస్ కిల్లర్ క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారు. దీపికా పదుకోన్, అభిషేక్ బచ్చన్, అర్షద్ వార్సీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 24, 2026న క్రిస్మస్ కానుకగా వరల్డ్ వైడ్గా థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More