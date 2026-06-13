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    బ్రహ్మముడి జూన్ 13 ఎపిసోడ్: ఇందుకి రాజు అద్దె మొగుడని కనిపెట్టేసిన రేఖ.. పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చిన ఐశ్వర్య..

    Brahmamudi June 13th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ జూన్ 13 ఎపిసోడ్ లో రాజు, ఇందు అసలు బండారాన్ని రేఖ చూసేస్తుంది. ఓ పెద్ద ప్రమాదం నుంచి ఇందుని రాజు కాపాడినా ఆ వెంటనే ఐశ్వర్య కారణంగా మరింత పెద్ద ప్రమాదంలో చిక్కుకునేలా కనిపిస్తారు.

    Jun 13, 2026, 07:55:27 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Brahmamudi June 13th Episode: స్టార్ మా ఛానెల్‌లో ప్రసారమవుతున్న 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్ రోజుకో ట్విస్ట్ తో ఆసక్తి రేపుతోంది. ఇందు కంపెనీకి సీఈవో అయిపోయినా, ఇంట్లో మాత్రం ఇంకా అమాయకురాలిగా నటిస్తూనే ఉంటుంది. రాజు ప్రతి విషయంలోనూ ఆమెకు అండగా నిలబడుతున్నాడు. అయితే ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో వీళ్ల నాటకానికి ఎండ్ కార్డ్ పడేలా ఒక సాలిడ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.

    బ్రహ్మముడి జూన్ 13 ఎపిసోడ్: ఇందుకి రాజు అద్దె మొగుడని కనిపెట్టేసిన రేఖ.. పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చిన ఐశ్వర్య..
    బ్రహ్మముడి జూన్ 13 ఎపిసోడ్: ఇందుకి రాజు అద్దె మొగుడని కనిపెట్టేసిన రేఖ.. పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చిన ఐశ్వర్య..

    Raju Spoiled Rekha Plan | రేఖ ప్లాన్ చెడగొట్టిన రాజు

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ రాజు తప్పతాగి రేఖ ప్లాన్‌ను చెడగొట్టే సీన్‌తో ఇంట్రెస్టింగ్ గా మొదలవుతుంది. రేఖ తెచ్చిన మోసపూరిత డాక్యుమెంట్లపై ఇందు వేలిముద్ర వేయబోతుంటే రాజు అడ్డుకుంటాడు. ఈ డీల్ వల్ల కంపెనీకి నష్టాలు వస్తాయని, తాను ఒప్పుకోనని చెప్తాడు. దీంతో ఇందు తన ఓవర్ యాక్షన్ మొదలుపెట్టి, రేఖ ఆంటీ ఏం చెబితే అదే చేస్తానని అంటుంది.

    అయితే రాజు తెలివిగా.. "చార్టెడ్ అకౌంటెంట్‌ను పిలిపించండి, ఆయన ఓకే అంటేనే వేలిముద్ర వేయిస్తా" అని కండిషన్ పెడతాడు. ఆయన ఊళ్లో లేడని రేఖ కవర్ చేయబోయినా, అప్పటివరకు వెయిట్ చేద్దామని చెప్పి ఆ డాక్యుమెంట్లను రాజు చించేస్తాడు. ఇకపై ఇందును తనే కాపాడుకుంటానని అందరి ముందు భుజంపై చేయి వేసి చెప్పడంతో అపర్ణ, సుభాష్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతారు. మరోవైపు రాజుకు సపోర్ట్ చేసిన శేషుపై భ్రమరాంబ చల్లటి నీళ్లు పోసి, గట్టిగా వార్నింగ్ ఇస్తుంది.

    Romantic Dream | ఇందు ఐలవ్యూ చెప్పినట్లు కల కనేసిన రాజు!

    ఇందును పెద్ద ప్రమాదం నుంచి కాపాడాననే ఆనందంలో రాజు ఊహల్లో తేలిపోతాడు. ఇందు తన దగ్గరికి వచ్చి గట్టిగా హగ్ చేసుకుని, ఐలవ్యూ చెప్పి ముద్దు పెట్టుకోబోతున్నట్లు ఒక క్రేజీ కల కంటాడు. కానీ అంతలోనే ఇందు ఎంట్రీ ఇచ్చి రాజును రియాల్టీలోకి తెస్తుంది.

    "నీకు అంత పెద్ద ఫేవర్ చేశా కదా, హగ్ చేసుకుంటావేమో అనుకున్నా" అని రాజు అంటే.. "అంత సీన్ లేదు, ఇలాగే ఊహల్లో ఉంటే పేమెంట్ కట్ చేస్తా" అని ఇందు మళ్లీ తన స్టైల్లో వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ముందు ఎంప్లాయ్స్ కి శాలరీలు ఇవ్వాలని గుర్తుచేసి, మంచంపై పడుకోబోతున్న రాజును కింద చాప వేసుకుని పడుకునేలా చేస్తుంది.

    Delivery Boy Job | డెలివరీ ఉద్యోగానికి వెంకీ!

    కథలో మరోవైపు.. వెంకీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసి డెలివరీ బాయ్ జాబ్ కి బయలుదేరుతాడు. కానీ అతను ఇంకా ఐటీ ఉద్యోగానికే వెళ్తున్నాడని చలపతి తప్పుగా అనుకుంటాడు. "డిప్రెషన్ లోంచి ఇంత త్వరగా కోలుకున్నావ్" అని చలపతి మెచ్చుకోవడంతో, వెంకీ నిజం దాచేసి డెలివరీ ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు.

    The Ultimate Twist | రాజు అద్దె మొగుడా? రేఖకు దొరికిపోయిన జంట

    ఇక ఎపిసోడ్ క్లైమాక్స్ లో ఐశ్వర్య వెళ్లి రేఖను రెచ్చగొడుతుంది. రాజు, ఇందు నిజంగా మొగుడు పెళ్లాలు కాదని, వాళ్ల గది దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే అసలు రంగు బయటపడుతుందని చెప్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ల రూమ్ దగ్గరికి వెళ్లేసరికి రాజు, ఇందు గొడవ పడుతుంటారు.

    ఆ కోపంలో ఇందు.. "నువ్వు కేవలం అద్దె మొగుడివి మాత్రమే అన్న నిజం గుర్తుపెట్టుకో రాజు" అని గట్టిగా అరుస్తుంది. ఈ మాటను బయట నిల్చున్న రేఖ, ఐశ్వర్య స్పష్టంగా వినేస్తారు. ఈ షాకింగ్ సీన్‌తో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ లో ఈరోజు వచ్చిన ట్విస్ట్ రాబోయే రోజుల్లో రేటింగ్స్ ను పీక్స్ కి తీసుకెళ్లేలా ఉంది. రాజు అద్దె మొగుడనే సీక్రెట్ తెలుసుకున్న రేఖ, ఐశ్వర్య ఏం చేయబోతున్నారు? దీనికి ఇందు, రాజు వేసే ప్లాన్ ఏంటి?

    ఇందు తన సీఈవో పదవిని, ఇంట్లో ఉన్న రెస్పెక్ట్ ను కాపాడుకోవడానికి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది? రాజు ఆమెకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాడు? అనేది నెక్స్ట్ వీక్ ఎపిసోడ్స్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారబోతోంది.

    People Also Ask (FAQs)

    ఈరోజు (జూన్ 13) బ్రహ్మముడి ఎపిసోడ్‌లో మెయిన్ ట్విస్ట్ ఏంటి?

    రాజు, ఇందు నిజమైన భార్యాభర్తలు కారని.. రాజు కేవలం 'అద్దె మొగుడు' మాత్రమే అనే నిజాన్ని రేఖ, ఐశ్వర్య కనిపెట్టేయడం ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో అతిపెద్ద ట్విస్ట్.

    రాజు రేఖ ప్లాన్‌ను ఎలా చెడగొట్టాడు?

    ఇందుతో మోసపూరిత డాక్యుమెంట్లపై వేలిముద్ర వేయించాలనే రేఖ ప్లాన్ ను రాజు అడ్డుకుంటాడు. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వస్తేనే సంతకాలు అవుతాయని చెప్పి ఆ పేపర్లను చించేస్తాడు.

    వెంకీ కొత్తగా ఏ ఉద్యోగంలో చేరాడు?

    వెంకీ తన సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం పోవడంతో ఇంట్లో వాళ్లకు నిజం చెప్పలేక డెలివరీ బాయ్ ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/బ్రహ్మముడి జూన్ 13 ఎపిసోడ్: ఇందుకి రాజు అద్దె మొగుడని కనిపెట్టేసిన రేఖ.. పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చిన ఐశ్వర్య..
    Home/Entertainment/బ్రహ్మముడి జూన్ 13 ఎపిసోడ్: ఇందుకి రాజు అద్దె మొగుడని కనిపెట్టేసిన రేఖ.. పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చిన ఐశ్వర్య..
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