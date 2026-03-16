    Brahmamudi March 16 Episode: ఐశ్వర్యను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. పబ్‌లో రాజు ఒడిలో ఇందు.. ఇంట్లో రేఖకు దొరికిపోయి..

    Brahmamudi March 16 Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ మార్చి 16 ఎపిసోడ్ లో ఐశ్వర్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం, ఆమెను విడిపించడానికి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లిన ఇందు.. రేఖకు అడ్డంగా దొరికిపోవడం చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూడండి.

    Mar 16, 2026, 07:17:35 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్లు కనిపించాయి. పబ్ లో ఇందుని రాజు పరోక్షంగా కాపాడటంతోపాటు స్మగ్లర్ ను ఇందు పట్టుకోవడం, అటు ఐశ్వర్య, లక్కీలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడంలాంటివి ఆసక్తి రేపాయి. అయితే ఐశ్వర్యను కాపాడాలన్న ఆలోచన ఇందును ప్రమాదంలో పడేసింది.

    ఇందుని కాపాడిన రాజు.. రాఖీని కొట్టి..

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ సోమవారం (మార్చి 16) ఎపిసోడ్ పబ్ లో ఇందుకిి రాఖీ మత్తు మందు కలిపిన ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇచ్చే సీన్ తో మొదలవుతుంది. తన జాబ్ ఏమైందని ఇందు అడిగితే.. దానికి కొంచెం టైమ్ పడుతుంది.. ముందు ఇది తాగు అని రాఖీ ఇవ్వబోతాడు. ఇంతలో రాజు, లక్కీ గొడవ పడుతూ వచ్చి వాళ్ల మీద పడతారు. దీంతో జ్యూస్ గ్లాసు కింద పడిపోతుంది.

    అది చూసిన ఇందు.. రాజుని తిడుతుంది. ఎప్పుడూ ఇలాంటి పనులే చేస్తావా అని అంటుంది. అటు రాఖీ కూడా బస్తీ నుంచి వచ్చినట్లున్నాడు అని రాజుని అంటాడు. దీంతో అతని ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంటుంది. రాఖీని లాగి చెంపదెబ్బ కొడతాడు. అది మనసులో పెట్టుకొని నీకు ఉద్యోగం లేనట్లే అని ఇందుతో అంటాడు. అతడు ఎవరో తనకు తెలియదని చెప్పినా వినకుండా వెళ్లిపోతాడు.

    రాజు ఒడిలో ఇందు

    రాఖీ వెళ్లిపోయిన తర్వాత రాజుకి ఇందు క్లాస్ పీకుతుంది. నీ వల్ల నా ఉద్యోగం పోయిందని అంటుంది. వాడు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకోవాలా అని రాజు అంటాడు. ఇక జన్మలో నన్ను కలవకు అంటూ ఇందు చెబుతుంది.

    తానూ అదే అనుకుంటున్నానని, ఎదుటి వాళ్ల ఫీలింగ్ అర్థం చేసుకోలేని నీలాంటి వాళ్లను కలవనని రాజు అంటాడు. ఇందు వెళ్లిపోతుండగా అక్కడ పడిన ఆరెంజ్ జ్యూస్ పై కాలు వేసి జారుతుంది. దీంతో రాజు పట్టుకుంటాడు. ఇద్దరి మధ్య కాసేపు రొమాంటిక్ సీన్ జరుగుతుంది. తర్వాత ఇందు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది.

    ఫోన్ల దొంగను పట్టుకున్న నందు

    మరోవైపు పబ్ లో ఫోన్ల దొంగను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవడానికి మాటు వేసిన నందుకు ఆ ఛాన్స్ వస్తుంది. ఆ స్మగ్లర్ ఓ వ్యక్తికి తాను దొంగిలించిన ఫోన్ అమ్మడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అప్పుడే నందు అక్కడికి వెళ్లి అతన్ని పట్టుకుంటుంది. ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే.. ఫోన్లు దొంగతనం చేసి అమ్మే నీలాంటి వాడి కోసం పిల్లనివ్వడానికి వస్తారా.. పదా పోలీస్ స్టేషన్ కు అంటూ అతన్ని తీసుకెళ్తుంది.

    ఐశ్వర్య, లక్కీలను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

    ఇటు పబ్ నుంచి ఐశ్వర్య పీకలదాకా తాగి తూగుతూ బయటకు వస్తుంది. ఆమె కారు స్టార్ట్ అవదు. అది గమనించిన లక్కీ తన బైకు తీసుకెళ్లి ఆమె ముందు ఉంచుతాడు. దీంతో ఆమె లిఫ్ట్ అడుగుతుంది. అప్పటికే బయట పోలీసులు ఉంటారని, వద్దని రాజు వారించినా లక్కీ వినడు. ఇద్దరూ కలిసి బయటకు రాగానే పోలీసులు లక్కీని పట్టుకుంటారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్ టెస్ట్ చేస్తున్నామని చెబుతాడు.

    అతడు తాగడమే కాదు.. వెనుక ఐశ్వర్య ఉండటం, ఆమె పేరు కూడా అతడు మరచిపోవడంతో పబ్ కి వచ్చి అమ్మాయిలను కిడ్నాప్ చేస్తున్నావా అంటూ లక్కీని అరెస్ట్ చేస్తారు. ఐశ్వర్యను కూడా తీసుకెళ్తారు. పబ్ బయటే ఉన్న ఇందు, రాజు కూడా ఇదంతా చూస్తారు. ఇందు వెంటనే స్వాతికి ఫోన్ చేసి జరిగింది చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఐశ్వర్యను తీసుకొద్దామని అంటుంది.

    పోలీస్ స్టేషన్‌లో నందు, ఐశ్వర్య, లక్కీ

    మరోవైపు నందు ఆ ఫోన్ల దొంగను పోలీస్ స్టేషన్ ను తీసుకొస్తుంది. ఆమెను పెంచిన తండ్రి, హెడ్ కానిస్టేబుల్ నందుని హెచ్చిరించినా ఆమె వినదు. రేపు పోలీసు అయ్యాక ఎలాగూ ఇదే పని చేయాలి కదా అంటుంది. అప్పుడే లక్కీ, ఐశ్వర్యను తీసుకొని ఎస్సై అక్కడికి వస్తాడు. పోలీస్ స్టేషన్ లో ఐశ్వర్య తన పేరు, తన వాళ్ల పేర్లను కూడా చెప్పలేకపోతుంది.

    అయితే ఇందు, స్వాతి కలిసి ఎలాగోలా ఐశ్వర్యను ఇంటికి తీసుకొస్తారు. కానీ రేఖ, భ్రమరాంబ వాళ్లను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంటారు. ఇంత రాత్రి ఎక్కడికెళ్లావని ఇందుని రేఖ నిలదీస్తుంది. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

