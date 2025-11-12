ప్రభాస్ స్పిరిట్ మూవీలో చిరంజీవి నటిస్తున్నాడా? క్లారిటీ ఇచ్చేసిన సందీప్ రెడ్డి వంగా

ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ స్పిరిట్. ఈ సినిమా నుంచి ఈ మధ్యే ఓ ఆడియో అప్డేట్ కూడా సందీప్ రిలీజ్ చేశాడు. అయితే ఈ సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్నాడని వస్తున్న వార్తలను మాత్రం అతడు ఖండించాడు. అందులో నిజం లేదని స్పష్టం చేశాడు.
చిరంజీవితో వేరే మూవీ చేస్తా
ప్రభాస్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న స్పిరిట్ మూవీలో చిరంజీవి నటించడం లేదని డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా వెల్లడించాడు. అవన్నీ ఉత్త పుకార్లే అని తేల్చి చెప్పాడు. ప్రభాస్ తండ్రి పాత్రగానీ, వేరే ఇతర ఏ పాత్రా చిరంజీవి పోషించడం లేదని సందీప్ తెలిపాడు. అయితే తాను చిరుతో కలిసి వేరే మూవీ చేస్తానని మాత్రం అతడు స్పష్టం చేశాడు. మరోవైపు స్పిరిట్ మూవీలో కొరియన్ యాక్టర్ డాన్ లీ విలన్ పాత్ర పోషించబోతున్నాడని కూడా వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే దీనిపై మాత్రం సందీప్ స్పందించలేదు. దీంతో అతడు ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
'స్పిరిట్' మూవీ గురించి..
‘స్పిరిట్’ ప్రభాస్ ప్రధాన పాత్రలో ఉన్న ఒక పోలీస్ యాక్షన్ మూవీగా తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో త్రిప్తి డిమ్రి, ప్రకాష్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమా 'సౌండ్ స్టోరీ'ని పంచుకున్నాడు. ఈ ఆడియో టీజర్ ప్రభాస్ వాయిస్ ద్వారా 'స్పిరిట్' ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది.
కానీ కథాంశం గురించి పెద్దగా వెల్లడించలేదు. ఈ చిత్రం 2026లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఫిబ్రవరిలో సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే స్క్రిప్ట్ సమయంలోనే బీజీఎం గురించి కూడా స్పష్టంగా చెప్పేసే సందీప్ రెడ్డి వంగా.. ఈ స్పిరిట్ మూవీ విషయంలో మాత్రం మరో అడుగు ముందుకేసి మొత్తం డైలాగ్స్ వెర్షన్ ను షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే రికార్డ్ చేసినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఆర్జీవీ కా బాప్ సందీప్
ఇక శివ మూవీ రీరిలీజ్ ప్రమోషన్లలో భాగంగా నాగార్జున, ఆర్జీవీతో కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూలో సందీప్ రెడ్డి వంగా కనిపించాడు. ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళి తనతో సందీప్ గురించి చేసిన కామెంట్స్ గురించి ఆర్జీవీ వెల్లడించాడు.
ఆర్జీవీలాంటి వాళ్లు ఎప్పుడో ఓసారి వస్తారని మొదట రాజమౌళి అన్నాడు.. అయితే యానిమల్ మూవీ చూసిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి సందీప్ ని నీతో పోల్చాను.. అది తప్పే.. అతడు ఆర్జీవీ కా బాప్ అని అన్నాడు అని ఆర్జీవీ చెప్పడంతో పక్కనే ఉన్న సందీప్ నవ్వుతూ కనిపించాడు.
