    Crime Thriller: ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. 50 ఏళ్ల కిందటి మర్డర్ కేసు ఆధారంగా.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    Crime Thriller: ప్రైమ్ వీడియోలో 'రాఖ్' (Raakh) అనే కొత్త ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. పాతాళ్ లోక్ ఫేమ్ ప్రొసిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్‌లో అలీ ఫజల్, సోనాలీ బింద్రే ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 1978లో ఢిల్లీలో జరిగిన జంట హత్యల కేసు ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కింది.

    May 29, 2026, 16:08:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Crime Thriller: విభిన్నమైన కథాంశాలతో, ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్‌లతో ప్రేక్షకులను అలరించే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video).. ఇప్పుడు మరో సరికొత్త ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది. 'రాఖ్' (Raakh) పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్ జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    రాఖ్ స్ట్రీమింగ్ డేట్

    "పాతిపెట్టిన నిజాలు ఎప్పుడూ తిరిగి బయటకు వస్తాయి" అనే క్యాప్షన్‌తో మేకర్స్ ఈ సిరీస్ ప్రకటనను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ సిరీస్ గతం తాలూకు చీకటి రహస్యాలు, దాచిపెట్టిన నిజాలు, క్రైమ్ నేపథ్యంతో ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతుందని అర్థమవుతోంది.

    రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ నేపథ్యం ఇదే

    అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి 'రాఖ్' (Raakh) అనే ఈ సరికొత్త ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌ ను తీసుకొస్తోంది. సూపర్ హిట్ క్రైమ్ సిరీస్ 'పాతాళ్ లోక్' (Paatal Lok) ఫేమ్ ప్రొసిత్ రాయ్ (Prosit Roy) ఈ ప్రాజెక్టుకు దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.

    ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం ఇద్దరు టీనేజర్ల అదృశ్యం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇద్దరు పిల్లలు అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడంతో ఒక సంతోషకరమైన కుటుంబం ఎలా ఛిన్నాభిన్నమైంది, ఆ నగరాన్ని భయం ఎలా వణికించింది అనేది ఇందులో చూపించనున్నారు.

    ఈ కేసును ఛేదించడానికి దేశవ్యాప్తంగా సాగే ఒక భారీ మ్యాన్‌హంట్‌ను లీడ్ చేసే పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ప్రముఖ నటుడు అలీ ఫజల్ నటిస్తున్నారు. మానవ నైతికత, న్యాయం, ఒక దారుణమైన విషాదం మిగిల్చే మానసిక పరిణామాల చుట్టూ ఈ సిరీస్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.

    ఆ సంచలన కేసు ఆధారంగా..

    ఈ వెబ్ సిరీస్ కేవలం కల్పిత కథ కాదు. 1978లో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన అత్యంత క్రూరమైన గీతా, సంజయ్ చోప్రా మర్డర్ కేసు ఆధారంగా దీనిని తెరకెక్కించారు. ఈ రియల్ లైఫ్ సంఘటనను ఆధారంగా చేసుకుని మేకర్స్ చాలా లోతైన పరిశోధన చేసి ఈ స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేశారు.

    ఈ ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్‌లో అలీ ఫజల్‌తో పాటు సీనియర్ నటి సోనాలీ బింద్రే, అమీర్ బషీర్, దిబ్యేందు భట్టాచార్య తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనుషా నందకుమార్, సందీప్ సాకేత్ రచయితలుగా వ్యవహరించారు. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తున్న ఈ క్రైమ్ సిరీస్‌పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    'రాఖ్' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?

    'రాఖ్' ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.

    ఈ రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ దర్శకుడు ఎవరు?

    అమెజాన్ ప్రైమ్ లోనే విజయవంతమైన 'పాతాళ్ లోక్' సిరీస్‌ను రూపొందించిన ప్రొసిత్ రాయ్ ఈ 'రాఖ్' సిరీస్‌కు కూడా దర్శకత్వం వహించారు.

    ఈ రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ ఏ రియల్ లైఫ్ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కింది?

    1978లో ఢిల్లీలో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన గీతా, సంజయ్ చోప్రా కిడ్నాప్, మర్డర్ కేసు ఆధారంగా ఈ సిరీస్‌ను రూపొందించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

