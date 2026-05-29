Crime Thriller: ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. 50 ఏళ్ల కిందటి మర్డర్ కేసు ఆధారంగా.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
Crime Thriller: ప్రైమ్ వీడియోలో 'రాఖ్' (Raakh) అనే కొత్త ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. పాతాళ్ లోక్ ఫేమ్ ప్రొసిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సిరీస్లో అలీ ఫజల్, సోనాలీ బింద్రే ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 1978లో ఢిల్లీలో జరిగిన జంట హత్యల కేసు ఆధారంగా ఇది తెరకెక్కింది.
Crime Thriller: విభిన్నమైన కథాంశాలతో, ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్లతో ప్రేక్షకులను అలరించే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video).. ఇప్పుడు మరో సరికొత్త ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది. 'రాఖ్' (Raakh) పేరుతో తెరకెక్కిన ఈ ఆసక్తికరమైన వెబ్ సిరీస్ జూన్ 12వ తేదీ నుంచి ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రాఖ్ స్ట్రీమింగ్ డేట్
"పాతిపెట్టిన నిజాలు ఎప్పుడూ తిరిగి బయటకు వస్తాయి" అనే క్యాప్షన్తో మేకర్స్ ఈ సిరీస్ ప్రకటనను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ సిరీస్ గతం తాలూకు చీకటి రహస్యాలు, దాచిపెట్టిన నిజాలు, క్రైమ్ నేపథ్యంతో ఆద్యంతం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగుతుందని అర్థమవుతోంది.
రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ నేపథ్యం ఇదే
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి 'రాఖ్' (Raakh) అనే ఈ సరికొత్త ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ను తీసుకొస్తోంది. సూపర్ హిట్ క్రైమ్ సిరీస్ 'పాతాళ్ లోక్' (Paatal Lok) ఫేమ్ ప్రొసిత్ రాయ్ (Prosit Roy) ఈ ప్రాజెక్టుకు దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం ఇద్దరు టీనేజర్ల అదృశ్యం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇద్దరు పిల్లలు అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడంతో ఒక సంతోషకరమైన కుటుంబం ఎలా ఛిన్నాభిన్నమైంది, ఆ నగరాన్ని భయం ఎలా వణికించింది అనేది ఇందులో చూపించనున్నారు.
ఈ కేసును ఛేదించడానికి దేశవ్యాప్తంగా సాగే ఒక భారీ మ్యాన్హంట్ను లీడ్ చేసే పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ప్రముఖ నటుడు అలీ ఫజల్ నటిస్తున్నారు. మానవ నైతికత, న్యాయం, ఒక దారుణమైన విషాదం మిగిల్చే మానసిక పరిణామాల చుట్టూ ఈ సిరీస్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
ఆ సంచలన కేసు ఆధారంగా..
ఈ వెబ్ సిరీస్ కేవలం కల్పిత కథ కాదు. 1978లో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన అత్యంత క్రూరమైన గీతా, సంజయ్ చోప్రా మర్డర్ కేసు ఆధారంగా దీనిని తెరకెక్కించారు. ఈ రియల్ లైఫ్ సంఘటనను ఆధారంగా చేసుకుని మేకర్స్ చాలా లోతైన పరిశోధన చేసి ఈ స్క్రిప్ట్ను సిద్ధం చేశారు.
ఈ ఉత్కంఠభరితమైన వెబ్ సిరీస్లో అలీ ఫజల్తో పాటు సీనియర్ నటి సోనాలీ బింద్రే, అమీర్ బషీర్, దిబ్యేందు భట్టాచార్య తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనుషా నందకుమార్, సందీప్ సాకేత్ రచయితలుగా వ్యవహరించారు. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తున్న ఈ క్రైమ్ సిరీస్పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
'రాఖ్' వెబ్ సిరీస్ ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?
'రాఖ్' ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.
ఈ రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ దర్శకుడు ఎవరు?
అమెజాన్ ప్రైమ్ లోనే విజయవంతమైన 'పాతాళ్ లోక్' సిరీస్ను రూపొందించిన ప్రొసిత్ రాయ్ ఈ 'రాఖ్' సిరీస్కు కూడా దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ రాఖ్ వెబ్ సిరీస్ ఏ రియల్ లైఫ్ సంఘటన ఆధారంగా తెరకెక్కింది?
1978లో ఢిల్లీలో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన గీతా, సంజయ్ చోప్రా కిడ్నాప్, మర్డర్ కేసు ఆధారంగా ఈ సిరీస్ను రూపొందించారు.
