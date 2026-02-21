టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ హీరో విశ్వక్ సేన్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా ప్రయోగాలు చేస్తుంటాడు. హీరోగానే కాకుండా ఈసారి డైరెక్టర్గా అదరగొట్టేందకు రెడీ అయ్యాడు. ఇదివరకే విశ్వక్ సేన్ డైరెక్టర్గా తెరకెక్కిన ఫలక్నూమా దాస్ సూపర్ హిట్ అయింది. ఇక దాస్ కా ధమ్కీ పర్వాలేదనిపించుకుంది.
ఇప్పుడు విశ్వక్ సేన్ మరోసారి దర్శకుడిగా అవతారం ఎత్తిన సినిమా ‘కల్ట్’ (CULT). ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్లో సరికొత్త ‘స్లాషర్’ (Slasher) జానర్ను పరిచయం చేస్తున్నాడు విశ్వక్ సేన్. తాజాగా ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 21) కల్క్ టీజర్ రిలీజ్ అయింది. ఈ టీజర్లో రక్తపాతం తారా స్థాయిలో కనిపించింది.
టీజర్ టాక్: వణుకు పుట్టించే వయోలెన్స్!
సుమారు 2 నిమిషాల 33 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ కల్ట్ టీజర్ ఆద్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. గోవాలోని ఒక అండర్ గ్రౌండ్ పార్టీ నేపథ్యంలో మొదలైన ఈ కథ, ఒక్కసారిగా రక్తపాతంగా మారిపోతుంది.
డ్రగ్స్, పార్టీలు, నియమాలు లేని ప్రపంచంలో ఒక రహస్య హోలోగ్రామ్ ఇచ్చే డెడ్లీ గేమ్ నేపథ్యంలో సాగే కల్ట్ టీజర్, హాలీవుడ్ మూవీ ‘స్క్విడ్ గేమ్’ లేదా ‘హిట్ 3’ తరహాలో వణుకు పుట్టిస్తోంది. కల్ట్ టీజర్ చివరలో విశ్వక్ సేన్ ఎంట్రీ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. అత్యంత వయోలెంట్గా సాగిన కల్ట్ టీజర్ ఆకట్టుకునేలానే ఉంది.
వంద మంది కొత్త ముఖాలతో భారీ ప్రయోగం
ఇకపోతే కల్ట్ సినిమా ద్వారా ఏకంగా 100 మంది కొత్త నటీనటులను వెండితెరకు పరిచయం చేస్తూ విశ్వక్ సేన్ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ‘ఫలక్నుమా దాస్’, ‘దాస్ కా ధమ్కీ’ సినిమాల తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం వహిస్తున్న మూడవ సినిమా ఇది. ఈ చిత్రానికి ఆయన ప్రాణ స్నేహితుడు, ప్రముఖ దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ అదిరిపోయే డైలాగులు అందించడం విశేషం.
రవి బస్రూర్కు రోలెక్స్ వాచ్ గిఫ్ట్!
హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో జరిగిన కల్ట్ టీజర్ లాంచ్ వేడుకలో ఒక ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ సినిమాకు ‘కేజీఎఫ్’ ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించారు. కల్ట్ టీజర్కు ఆయన ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కు ఫిదా అయిన విశ్వక్ సేన్, వేదికపైనే రవి బస్రూర్కు ఖరీదైన రోలెక్స్ వాచ్ను బహుమతిగా ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేశారు. "రవి గారి మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోసింది" అని విశ్వక్ సేన్ ఈ సందర్భంగా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్పై కన్ను
తారక్ సినిమాస్ బ్యానర్పై సందీప్ కాకరాల నిర్మిస్తున్న కల్ట్ చిత్రం కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, ఇంగ్లీష్, జపనీస్, స్పానిష్ వంటి అంతర్జాతీయ భాషల్లోనూ విడుదల కానుంది. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి ప్రాపర్ ‘స్లాషర్’ చిత్రంగా వస్తున్న ‘కల్ట్’ త్వరలోనే థియేటర్లలో విధ్వంసం సృష్టించనుంది.