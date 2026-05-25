Kara OTT Release Date: అఫీషియల్.. ధనుష్ ‘కర’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఐదు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
Kara OTT Release Date: ఓటీటీలోకి మరో మూడు రోజుల్లోనే ధనుష్ హీస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ కర స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని సోమవారం (మే 25) నెట్ఫ్లిక్స్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. ఐదు భాషల్లో ఈ మూవీని చూసే వీలు కలగనుంది.
Kara OTT Release Date: ధనుష్ హీరోగా నటించిన తాజా హీస్ట్ థ్రిల్లర్ 'కర' (Kara) ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో మే 28 నుండి స్ట్రీమింగ్ కానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. తాజాగా ఓటీటీ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకునే మరో క్రేజీ అప్డేట్ను నెట్ఫ్లిక్స్ సంస్థ వెల్లడించింది.
ఐదు భాషల్లో కర స్ట్రీమింగ్
'కర' మూవీ మే 28 నుంచి కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా ఒకేసారి తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ఈ సినిమాకు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై మాత్రం మంచి ఆదరణ లభించే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. థియేట్రికల్ విడుదలైన నాలుగు వారాల విండో కాలపరిమితి తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వస్తోంది.
'పోర్ తోళిల్' (Por Thozhil) సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న దర్శకుడు విఘ్నేష్ రాజా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. 'ప్రేమలు' సినిమాతో సౌత్ ఇండియాలో సెన్సేషన్గా మారిన మమితా బైజు ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించింది.
ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో సూరజ్ వెంజరమూడు, కేఎస్ రవికుమార్, జయరామ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. వేల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై ఇషారి కె. గణేష్, థింక్ స్టూడియోస్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి స్వరాలు అందించారు.
కర మూవీ ఎలా ఉందంటే?
కర మూవీ ఒక హీస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా. బ్యాంక్ రాబరీ నేపథ్యంలో యాక్షన్, ఎమోషన్, మెసేజ్ అంశాలతో తెరకెక్కించారు డైరెక్టర్ విఘ్నేశ్ రాజా. దొంగతనాలు మానేసి సాధారణ జీవితం గడపాలనుకున్న వ్యక్తి మళ్లీ బ్యాంక్ చోరీలు ఎందుకు చేశాడన్నదే మెయిన్ ప్లాట్. విఘ్నేశ్ రాజా సినిమాను ప్రారంభించిన తీరు అద్భుతంగా ఉంది. ముఖ్యంగా తొలి 15 నిమిషాల సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను సీట్లకు కట్టేస్తాయి.
వర్షం కురుస్తున్న రాత్రి ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో దొంగతనం చేసే సీన్, ఆ తర్వాత పోలీస్ లాకప్ నుంచి తప్పించుకోవడం వంటి దృశ్యాలను చాలా సహజంగా చిత్రీకరించారు. లైటింగ్, సౌండ్ డిజైన్ సినిమాకు వెన్నెముకలా నిలిచాయి. కేవలం దొంగతనం మాత్రమే కాకుండా, అప్పటి సామాజిక పరిస్థితులను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు.
ఇందులో కరస్వామి అనే పాత్రలో ధనుష్ నటించాడు. అతని భార్య మల్లి పాత్రలో మమితా బైజు నటించింది. భార్య కోసం దొంగతనాలు మానేసి బుద్ధిగా బతికే కర.. మళ్లీ దొంగతనాల వైపు ఎందుకు మళ్లాడన్నది ఈ మూవీ స్టోరీ. రూ.100 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కించినా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కేవలం రూ.41 కోట్లు వసూలు డిజాస్టర్ గా మిగిపోయిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో ఏమేర ఆదరణ దక్కుతుందో చూడాలి.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు.