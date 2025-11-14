తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ నెక్ట్స్ మూవీ వచ్చేస్తోంది. ప్రముఖ దర్శకుడు ఆనంద్ ఎల్. రాయ్ డైరెక్షన్ లో 'తేరే ఇష్క్ మే' (Tere Ishk Mein) ట్రైలర్ శుక్రవారం (నవంబర్ 14) విడుదలైంది. 12 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన 'రాంజనా' (Raanjhanaa) తర్వాత ధనుష్, ఆనంద్ ఎల్. రాయ్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రమిది.
ట్రైలర్లో ఎలా ఉందంటే?
'తేరే ఇష్క్ మే' మూవీలో ధనుష్తో పాటు కృతి సనన్ కూడా నటించింది. ఈ కథ ధనుష్ పోషించిన ఓ ఆవేశంతో కూడిన, హింసాత్మక ప్రవృత్తి ఉన్న యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. అతను ముక్తి (కృతి సనన్) ప్రేమలో పడతాడు. కానీ ముక్తి త్వరగానే అతడిపై మనసు మార్చుకుని, వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటుంది.
అమ్మాయి తిరస్కరణకు గురైన ధనుష్ పాత్ర పగతో రగిలిపోతుంది. తన విఫల ప్రేమ కోసం 'ఢిల్లీ మొత్తాన్ని బూడిద చేస్తానని' ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అతడు ఓ ఫైటర్ జెట్ పైలెట్ గా మారతాడు. కానీ విచిత్రంగా ఇటు ముక్తి మాత్రం తాగుడికి బానిస అవుతుంది. 1990ల్లో వచ్చిన విఫల ప్రేమ కథలలాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ సాగిపోయింది. అయితే ఇందులో ధనుష్, కృతి నటనకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు.
ట్రైలర్పై అభిమానుల రియాక్షన్ ఇలా
తేరే ఇష్క్ మే ట్రైలర్ కు అభిమానుల నుంచి పాజిటివ్ రియాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. "కృతి నటన అద్భుతంగా ఉంది. ధనుష్ ఎప్పటిలాగే మమ్మల్ని స్క్రీన్కు కట్టిపడేస్తున్నాడు" అని ఒక అభిమాని ప్రశంసించారు. మరొకరు.. "భాయ్, సయ్యారా (Saiyaara) కా బాప్ నవంబర్ 28న లోడ్ అవుతోంది" అని అనడం విశేషం.
ధనుష్ పాత్ర 'రాంజనా'లోలాగా ఓడిపోయిన వ్యక్తిగా లేదని మరొకరు అభిప్రాయపడ్డారు. "ఆనంద్ ఎల్. రాయ్కి ధన్యవాదాలు. హీరోను సాధారణ నిరుద్యోగ ఉత్తరప్రదేశ్ అబ్బాయిలా చూపించలేదు. కెరీర్ ఓరియెంటెడ్, దేవదాస్ తరహా యువకులు ఇప్పుడు లేరు.. చాలా మారింది" అని ఒక వ్యక్తి రాశారు.
'తేరే ఇష్క్ మే' మూవీ నవంబర్ 28న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ధనుష్, కృతి సనన్ కలిసి నటించిన మొదటి చిత్రం ఇదే. ధనుష్ ప్రస్తుతం తన 'D54' మూవీ కోసం పనిచేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈ ఏడాది జులైలో 'పోర్ తొళిల్' దర్శకుడు విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వంలో ప్రారంభమైంది.
News/Entertainment/ధనుష్ మరో సూపర్ లవ్ స్టోరీ.. తేరే ఇష్క్ మే ట్రైలర్ రిలీజ్.. తమిళ స్టార్ నటనకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా
News/Entertainment/ధనుష్ మరో సూపర్ లవ్ స్టోరీ.. తేరే ఇష్క్ మే ట్రైలర్ రిలీజ్.. తమిళ స్టార్ నటనకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా