‘ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది, తప్పుడు వార్తలు ఆపండి’: కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన
సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర (89) ఆరోగ్యంపై మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, చికిత్సకు బాగా స్పందిస్తూ కోలుకుంటున్నారని ధర్మేంద్ర కుమార్తె ఈషా డియోల్, భార్య హేమ మాలిని స్పష్టం చేశారు.
ముంబై, నవంబర్ 11 (పీటీఐ) - సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యంపై తప్పుడు వార్తలు, ఊహాగానాలు వ్యాప్తి చేయవద్దని ఆయన కుమార్తె ఈషా డియోల్ మీడియాను కోరారు. 89 ఏళ్ల ఈ స్టార్ నటుడు దక్షిణ ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నారు.
“మీడియా అతి ఉత్సాహంతో తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేస్తోంది. మా నాన్నగారు నిలకడగా ఉన్నారు, కోలుకుంటున్నారు. మా కుటుంబ గోప్యతను గౌరవించాలని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాం. నాన్న త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు” అని ఈషా డియోల్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రాశారు.
బాధ్యతారాహిత్యం: హేమ మాలిని విమర్శలు
ధర్మేంద్ర సతీమణి, నటి-రాజకీయ నాయకురాలు హేమ మాలిని కూడా ఈ తప్పుడు కవరేజీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మీడియా బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆమె విమర్శించారు.
"ఇది క్షమించరానిది. చికిత్సకు స్పందిస్తూ, కోలుకుంటున్న వ్యక్తి గురించి బాధ్యత గల ఛానెల్లు ఎలా తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేయగలవు? ఇది అత్యంత అగౌరవంగా, బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉంది. దయచేసి కుటుంబానికి తగిన గౌరవం ఇవ్వండి, వారి వ్యక్తిగత గోప్యత అవసరాన్ని గుర్తించండి" అని మాలిని 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేశారు.
ధర్మేంద్ర మరణించారంటూ వచ్చిన వార్తలను కుటుంబం ఖండించినప్పటికీ, కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, గేయ రచయిత జావేద్ అక్తర్ వంటి ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో నివాళులు అర్పించడం గమనార్హం.
వెంటిలేటర్ వార్తల్లో నిజం లేదు: కుటుంబం అభ్యర్థన
ధర్మేంద్ర గత కొద్ది రోజులుగా దక్షిణ ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం, రావడం జరుగుతోంది. సోమవారం రాత్రి కూడా హేమ మాలిని ప్రజలను ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించాలని కోరారు. “ఆసుపత్రిలో అబ్జర్వేషన్లో ఉన్న ధరంజీ గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. ఆయనను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మేము అందరం ఆయనతోనే ఉన్నాం. ఆయన ఆరోగ్యం కోసం, త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించమని మీ అందరినీ కోరుతున్నాను” అని ఆమె పోస్ట్ చేశారు.
ధర్మేంద్ర తనయుడు, నటుడు, బీజేపీ ఎంపీ అయిన సన్నీ డియోల్ ప్రతినిధి కూడా 'షోలే' స్టార్కు వెంటిలేటర్ అమర్చారనే ఊహాగానాలను ఖండించారు.
"మిస్టర్ ధర్మేంద్ర ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. ఆయన అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నారు. తదుపరి సమాచారం అందుబాటులో ఉన్న వెంటనే తెలియజేస్తాం. దయచేసి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తప్పుడు పుకార్లను వ్యాప్తి చేయకండి. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించాలని, అలాగే కుటుంబ గోప్యత హక్కును గౌరవించాలని అందరినీ కోరుతున్నాము” అని ఆ ప్రతినిధి తెలిపారు.
ప్రస్తుతం హేమ మాలిని, సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్తో సహా మొత్తం డియోల్ కుటుంబం ఆసుపత్రిలోనే ఉంది. ఈ సందర్భంగా సూపర్స్టార్లు సల్మాన్ ఖాన్, షారూఖ్ ఖాన్ వచ్చి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. నటుడు గోవింద కూడా ఆసుపత్రి వద్ద కనిపించారు.
